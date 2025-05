Il Bazar Siriaco, situato a Mardin e risalente a 400 anni fa, è stato riaperto dopo un ampio intervento di restauro. I lavori, realizzati nell'ambito del Progetto di Riqualificazione Urbana, sono di grande importanza per la conservazione del patrimonio storico e culturale della regione.

Per secoli, il Bazar Siriaco è stato il cuore del commercio e della vita sociale della zona. Grazie a un attento restauro, è stato riportato alla sua forma originale. Il progetto ha riguardato un'area di circa 600 metri, con il restauro di 62 botteghe e la demolizione di 8 edifici in cemento. Nei negozi storici sono stati migliorati infrastrutture, illuminazione e isolamento. Inoltre, sono stati effettuati interventi di riqualificazione su 15 abitazioni non accatastate situate nella parte superiore del bazar.

Il Patrimonio Culturale è Stato Preservato

Il progetto di restauro non è solo un rinnovamento fisico, ma mira anche a rivitalizzare il commercio e la cultura comunitaria che esistono da secoli nella regione. Durante la cerimonia di apertura, il Governatore di Mardin, Tuncay Akkoyun, ha sottolineato l'importanza cruciale del progetto per la conservazione del patrimonio culturale della regione. "Il nostro patrimonio culturale non è solo fatto di edifici storici, ma anche di unità, solidarietà e coscienza comunitaria," ha dichiarato il Governatore Akkoyun.

Contributo Economico alla Regione

Si prevede che il progetto di restauro avrà un impatto positivo sull'economia locale. L'iniziativa mira ad aumentare il potenziale turistico della regione, attirando più visitatori. Inoltre, con la rinascita del bazar, si prevede che anche il commercio nella zona riprenderà vitalità.

Dichiarazioni delle Autorità

Il Vicegovernatore Muhammed Enes İpek ha affermato che il Bazar Siriaco occupa un posto centrale nella vita commerciale e sociale della regione, sottolineando che, grazie al restauro, la sua identità storica è stata preservata. "Il nostro progetto è riuscito a ripristinare quest'area unica, preservandone l'identità storica e adattandola alle esigenze moderne" ha dichiarato İpek.

Il restauro del Bazar Siriaco di 400 anni è considerato un passo fondamentale per la conservazione del patrimonio storico e culturale di Mardin. Il progetto apporterà significativi benefici sia dal punto di vista culturale che economico alla regione.