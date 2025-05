Le organizzazioni per i diritti umani e le organizzazioni non governative hanno portato il governo britannico in tribunale, accusandolo di violare il diritto internazionale fornendo a Israele parti di aerei da combattimento durante la guerra a Gaza.

L’associazione palestinese per i diritti Al-Haq, con il sostegno di Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam e altri gruppi, punta a fermare l’esportazione verso Israele di componenti prodotti nel Regno Unito per i caccia Lockheed Martin F-35.

Israele ha utilizzato questi aerei da guerra americani in modo da causare conseguenze mortali a Gaza e in Cisgiordania, e il direttore di Amnesty del Regno Unito ha dichiarato che il Regno Unito non ha rispettato il suo "obbligo legale di prevenire il genocidio" consentendo l'esportazione di componenti cruciali verso Israele.

Secondo Oxfam, la sonda di rifornimento, il sistema di puntamento laser, gli pneumatici, la fusoliera posteriore, il sistema di propulsione a ventola e il sedile eiettabile dell'aereo sono tutti prodotti nel Regno Unito. Gli avvocati che sostengono il caso di Al-Haq hanno affermato che questi aerei "non potrebbero continuare a volare senza la fornitura continua di componenti prodotti nel Regno Unito".

Non è chiaro quando sarà presa una decisione dopo l'udienza di quattro giorni presso l'Alta Corte di Londra, che rappresenta l'ultima fase di una lunga battaglia legale.

Gli avvocati della Global Action Legal Network (GLAN) hanno dichiarato di aver avviato il caso poco dopo che Israele ha lanciato i suoi attacchi su Gaza.

Gli avvocati hanno dichiarato che il governo del Regno Unito ha deciso di proseguire con la vendita di armi a Israele nel dicembre 2023, ad aprile e maggio 2024, ma ha sospeso a settembre 2024 le licenze relative alle armi ritenute destinate all’uso militare a Gaza.

Il governo laburista ha sospeso circa 30 licenze dopo una revisione della conformità di Israele al diritto umanitario internazionale, ma il questo divieto parziale non includeva i componenti prodotti nel Regno Unito per i caccia stealth avanzati F-35.

Un portavoce del governo britannico ha dichiarato all'AFP che "non è attualmente possibile sospendere le licenze per i componenti degli F-35 destinati all'uso da parte di Israele, a causa del suo ruolo strategico nella NATO e delle implicazioni più ampie per la pace e la sicurezza internazionale".

"Nel giro di pochi mesi dall'insediamento, abbiamo sospeso le licenze rilevanti per le Forze di Difesa Israeliane che potrebbero essere utilizzate per commettere o facilitare gravi violazioni del diritto umanitario internazionale a Gaza", ha aggiunto.

'Il Regno Unito non è uno spettatore'

Il governo ha insistito di aver "agito in modo coerente con i propri obblighi legali" ed è "impegnato a rispettare le responsabilità previste dal diritto nazionale e internazionale".

Tuttavia, la GLAN ha definito l’eccezione relativa agli F-35 come una “scappatoia” che consente ai componenti di raggiungere Israele indirettamente attraverso un sistema globale di condivisione.

Charlotte Andrews-Briscoe, avvocata di GLAN, ha dichiarato durante un briefing la scorsa settimana che il governo britannico ha "espressamente derogato alla propria legge nazionale per continuare ad armare Israele", con gli F-35 utilizzati per sganciare "bombe da diverse tonnellate sulla popolazione di Gaza".

“Ai sensi della Convenzione sul Genocidio, il Regno Unito ha un chiaro obbligo legale di fare tutto ciò che è in suo potere per prevenire il genocidio", ha affermato Sacha Deshmukh, direttore generale di Amnesty International del Regno Unito.

"Eppure il governo britannico continua ad autorizzare l'esportazione di equipaggiamenti militari verso Israele, nonostante tutte le prove che dimostrano che Israele sta commettendo genocidio contro il popolo palestinese a Gaza. Questo rappresenta un fallimento fondamentale da parte del Regno Unito nel rispettare i propri obblighi."

Il direttore generale di Al-Haq, Shawan Jabarin, ha dichiarato: "Il Regno Unito non è uno spettatore. È complice, e questa complicità deve essere affrontata, esposta e portata davanti alla giustizia."