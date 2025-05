Il programma di screening aeroportuale del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti ha identificato diversi casi della nuova variante di COVID-19 NB.1.8.1, collegata a un grande aumento dei contagi in Cina e in diffusione in diverse parti dell'Asia.

Secondo i dati del partner del CDC per i test aeroportuali, Ginkgo Bioworks, riportati da CBS News giovedì, viaggiatori internazionali arrivati negli aeroporti della California, dello stato di Washington, della Virginia e di New York City sono risultati positivi alla variante NB.1.8.1.

I dati di sequenziamento recentemente pubblicati sul database della Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) rivelano che i casi di NB.1.8.1 provengono da viaggiatori arrivati da diversi paesi, tra cui Giappone, Corea del Sud, Francia, Thailandia, Paesi Bassi, Spagna, Vietnam, Cina e Taiwan.

Secondo i registri, questi viaggiatori sono stati testati tra il 22 aprile e il 12 maggio.

Più trasmissibile

Le autorità sanitarie di altri stati, tra cui Ohio, Rhode Island e Hawaii, hanno anche segnalato casi della variante NB.1.8.1, separati da quelli identificati attraverso gli screening aeroportuali.

In California e nello stato di Washington, i primi casi rilevati risalgono alla fine di marzo e all'inizio di aprile.

La variante NB.1.8.1, ora dominante in Cina e in diffusione in alcune parti dell'Asia, ha causato un aumento dei casi di COVID-19 e dei ricoveri a Hong Kong e Taiwan.

Sebbene non si ritenga che provochi malattie più gravi, i funzionari consigliano l'uso della mascherina in luoghi affollati e l'incremento delle forniture di vaccini e trattamenti.

Studi preliminari suggeriscono che la variante sia più trasmissibile grazie a una maggiore capacità di legarsi alle cellule umane, ma non elude significativamente l'immunità rispetto ad altre varianti.