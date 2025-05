Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver spiegato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che "deve essere ragionevole" riguardo a eventuali dispute con la Türkiye, mentre ha elogiato anche il suo rapporto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Qualsiasi problema che hai con la Türkiye, penso di poterlo risolvere. Voglio dire, finché sei ragionevole, devi essere ragionevole. Dobbiamo essere ragionevoli," ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale durante il suo incontro con Netanyahu.

"Bibi, se hai un problema con la Türkiye, penso davvero che sarai in grado di risolverlo. Sai, ho un rapporto molto, molto buono con la Türkiye e con il loro leader, e penso che saremo in grado di risolverlo. Quindi, spero che non sarà un problema. Non penso che sarà un problema," ha aggiunto, usando un soprannome per riferirsi a Netanyahu.

Trump ha affermato di avere "ottime relazioni" con Erdogan, che ha descritto come "un uomo duro, molto intelligente, e ha fatto qualcosa che nessuno era riuscito a fare," riferendosi a precedenti dichiarazioni in cui ha detto di credere che sia stata la Türkiye a orchestrare la caduta, lo scorso dicembre, dell'ex leader di lungo corso del regime siriano, Bashar al-Assad.

Trump in passato ha lodato la Türkiye come un buon paese ed Erdogan come un buon leader.

Durante un incontro con candidati ambasciatori, Trump ha risposto a uno di loro, dopo aver elogiato la Türkiye, dicendo: "Un bel posto, anche un buon leader."