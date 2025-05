Gli Stati Uniti hanno ufficialmente revocato le sanzioni economiche globali contro la Siria, segnando un cambiamento significativo nella politica e aprendo la strada a nuovi investimenti stranieri nel paese arabo devastato dalla guerra.

La decisione è stata confermata venerdì in una dichiarazione del Dipartimento del Tesoro, che ha emesso una licenza generale autorizzando transazioni precedentemente vietate ai sensi del Regolamento sulle Sanzioni Siriane. La misura smantella di fatto le principali restrizioni in vigore da oltre un decennio.

Le misure dei Dipartimenti di Stato e del Tesoro hanno sospeso per sei mesi un rigido insieme di sanzioni imposte dal Congresso nel 2019 ed esteso le regole statunitensi su ciò che le imprese straniere possono fare in Siria.

"Come promesso dal Presidente Trump, il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Stato stanno implementando autorizzazioni per incoraggiare nuovi investimenti in Siria," ha dichiarato il segretario del Tesoro Scott Bessent.

"La Siria deve anche continuare a lavorare per diventare un paese stabile e in pace, e le azioni di oggi speriamo possano mettere il paese su un percorso verso un futuro luminoso, prospero e stabile," ha aggiunto.

Sforzi da parte di Türkiye e Arabia Saudita

L'allentamento delle sanzioni è stato emesso in coordinamento con una deroga del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ai sensi del Caesar Syria Civilian Protection Act. Questa autorizzazione è destinata a facilitare la partecipazione di partner internazionali e alleati regionali alla ricostruzione della Siria, in particolare nei settori finanziario ed energetico.

Il Tesoro ha osservato che la licenza generale consentirà nuovi investimenti, la fornitura di servizi finanziari e transazioni che coinvolgono prodotti petroliferi siriani. Permette inoltre rapporti con il nuovo governo siriano e alcune entità precedentemente bloccate.

Durante un recente tour in Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sorpreso molti dichiarando la sua intenzione di rimuovere quelle che ha definito "sanzioni brutali e paralizzanti" contro la Siria.

La decisione è arrivata dopo pressioni da parte di alleati regionali, tra cui Türkiye e Arabia Saudita.

L'amministrazione Trump ha dichiarato che gli annunci di venerdì erano "solo una parte di uno sforzo più ampio del governo statunitense per rimuovere l'intera architettura delle sanzioni."

Queste sanzioni erano state imposte ai precedenti governanti del regime Baath siriano nel corso dei decenni a causa del loro sostegno a milizie appoggiate dall'Iran, di un programma di armi chimiche e di "abusi" contro i civili.

Dopo la campagna dello scorso anno che ha estromesso Assad, la nuova leadership a Damasco si è mossa rapidamente per ricostruire le relazioni con i governi occidentali e sbloccare capitali stranieri.