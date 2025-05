Un portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (USA) ha riferito che l'inviato del presidente degli USA Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff ha in programma di tornare nella regione nei prossimi giorni per trovare un modo per estendere la prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza o per passare alla seconda.

“L'inviato speciale Witkoff ha in programma di tornare nella regione nei prossimi giorni per trovare un modo per estendere la prima fase o passare alla seconda fase”, ha dichiarato lunedì il portavoce.

“Il presidente ha chiarito e il segretario Rubio ha ripetuto più volte che tutti gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente, compresi quelli americani”.

In precedenza, il gruppo di resistenza palestinese Hamas ha chiesto ai mediatori di intervenire per evitare il collasso dell'accordo di cessate il fuoco e di scambio dei prigionieri e di avviare i negoziati per la seconda fase dell'accordo.

In un discorso televisivo, l'alto dirigente di Hamas Osama Hamdan ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di sabotare gli sforzi per avviare i negoziati per una seconda fase dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza.

“Chiediamo alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite di lavorare per costringere l'occupazione a tornare all'accordo e avviare (i colloqui per) la seconda fase, che porterà a un cessate il fuoco permanente, al ritiro di tutte le forze, a soccorsi e ripari per il nostro popolo e alla ricostruzione di ciò che l'occupazione ha distrutto”, ha dichiarato Hamdan.

Il massacro israeliano

Israele ha ucciso finora oltre 48.300 palestinesi, per la maggior parte donne e bambini, nel suo massacro che ha compiuto nell'enclave bloccata.

L'assalto, che ha lasciato l'enclave in rovina, è stato interrotto da un accordo di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri, entrato in vigore il 19 gennaio.

Nonostante tutto ciò, Israele ha bloccato l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, in Palestina, domenica, poche ore dopo la scadenza della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco.

Lo scorso novembre, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte internazionale di Giustizia per la sua guerra contro l'enclave.