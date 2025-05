L'Ambasciatore palestinese in Siria, Samir al-Rifai, ha rivelato che 1.784 detenuti palestinesi sono scomparsi nelle prigioni del regime di Bashar al-Assad tra il 2000 e il 2024.

In una dichiarazione, che ha rilasciato ad Anadolu presso l'Ambasciata palestinese a Damasco, al-Rifai ha dichiarato che i dati, documentati, probabilmente sottostimano il numero reale, poiché potrebbero esserci ulteriori casi non segnalati.

Documentazione delle persone scomparse

Al-Rifai ha presentato un fascicolo cartaceo contenente i nomi dei detenuti scomparsi, insieme alle date del loro arresto e ai luoghi di detenzione. Tra i nomi figurano Majed Mohammed Shumer, arrestato nel 2013 nella zona di Mashrou Dummar a Damasco, e Waseem Mahmoud Badran, detenuto nel 2014 a Daraa, nel sud della Siria.

Inoltre, al-Rifai ha menzionato due medici palestinesi che conosceva personalmente, Alaa al-Din Youssef e Hael Hamid, arrestati a Damasco tra il 2013 e il 2014.

Al-Rifai ha osservato che soltanto nel 2013 sono stati documentati quasi 500 casi di sparizioni forzate nelle carceri di Assad, con un aumento del numero negli anni successivi.

Alla domanda sugli sforzi ufficiali per affrontare queste sparizioni, ha osservato che l'ambasciata ha contattato ripetutamente il governo di Assad, ma non ha ricevuto risposte chiare, poiché i funzionari continuavano a rimandare le richieste ad altri per eludere le responsabilità.

Rapporti internazionali indicano che migliaia di detenuti sono stati segretamente giustiziati nella famigerata prigione di Sednaya. Secondo questi rapporti, il regime deposto ha eseguito esecuzioni extragiudiziali a un ritmo di 50 a settimana tra il 2011 e il 2015.

Il governo di Assad ha utilizzato tutti i mezzi possibili per reprimere le proteste del 2011 che chiedevano una transizione politica pacifica, scatenando una devastante guerra civile.

Gli sforzi palestinesi

Al-Rifai, che è stato imprigionato nelle carceri di Assad per sei anni (1985-1991), ha dichiarato che il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha inviato più delegazioni a Damasco per discutere questioni riguardanti i rifugiati palestinesi, i detenuti, gli aiuti umanitari e l'assistenza sanitaria.

“Tuttavia, queste delegazioni sono tornate a mani vuote, senza informazioni sui detenuti scomparsi,” ha detto.

Dopo la caduta di Assad, l'Ambasciata ha contattato detenuti palestinesi liberati, in particolare quelli che erano stati detenuti a Sednaya, per raccogliere informazioni sui loro compagni scomparsi, ma non è emerso nulla, ha aggiunto.

Al-Rifai ha osservato che i scomparsi includono non solo rifugiati palestinesi in Siria, ma anche individui provenienti dalla Cisgiordania occupata. Ha spiegato che la Siria era una volta considerata “un rifugio sicuro per i combattenti palestinesi,” ma molti sono scomparsi in circostanze misteriose.

Dopo il crollo del regime di Assad, un prigioniero palestinese originario di Jenin, nel nord della Cisgiordania, è stato rilasciato da Sednaya.

Era stato imprigionato dal 1985, ha detto al-Rifai.

Senza rivelare i dettagli del suo arresto, al-Rifai lo ha identificato come l'ex prigioniero Bashar Saleh, che attualmente si trova a Damasco e riceve un assegno mensile dal Presidente Abbas fino a quando non saranno finalizzati i preparativi per il suo ritorno a Jenin.

Al-Rifai ha anche dichiarato che famiglie in Cisgiordania lo hanno informato durante visite nel territorio occupato che diversi loro parenti sono scomparsi in Siria anni fa, ma il regime di Assad non ha fornito risposte sul loro destino.