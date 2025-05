Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha congratulato il primo ministro canadese, Mark Carney, per la sua recente vittoria elettorale, ha dichiarato l'ufficio di Carney.

“I leader hanno concordato sull'importanza che Canada e Stati Uniti lavorino insieme – come nazioni indipendenti e sovrane – per il reciproco miglioramento. A tal fine, i leader hanno deciso di incontrarsi di persona nel prossimo futuro”, si legge in una dichiarazione rilasciata martedì.

La telefonata è avvenuta dopo che il partito Liberale del Canada ha ottenuto la vittoria nelle elezioni federali di lunedì, garantendo al partito al governo un altro mandato di quattro anni e riaffermando la fiducia pubblica nella leadership di Carney, nonostante le sfide poste dalle politiche tariffarie di Trump e la sua fissazione sull'annessione del Canada.

Il leader liberale aveva precedentemente dichiarato che avrebbe visitato Washington solo in presenza di una “discussione seria da affrontare” che rispettasse la sovranità del Canada.

Secondo i risultati preliminari pubblicati da Elections Canada, l'organo elettorale ufficiale e indipendente del paese, il Partito Liberale ha ottenuto la maggioranza con il 43,5% dei voti.

I Liberali, che hanno conquistato 169 dei 343 seggi alla Camera dei Comuni con l'attuale percentuale di voti, non hanno raggiunto i 172 seggi necessari per formare un governo di maggioranza.

Il principale partito di opposizione, il Partito Conservatore, che ha ottenuto il 41,4% dei voti, ha ricevuto 144 seggi con l'attuale quota di voti.

I Liberali, al potere per il quarto mandato consecutivo, avevano ottenuto l'ultima maggioranza parlamentare nel 2015.

Gli Stati Uniti rappresentano una destinazione importante per i beni canadesi, con circa il 75% delle esportazioni del Canada dirette a sud del confine.

Al contrario, il Canada rappresenta solo il 17% delle esportazioni statunitensi, una quota decisamente inferiore.

Il Canada è anche il principale fornitore estero di petrolio greggio per gli Stati Uniti. Il deficit commerciale americano previsto con il Canada per il 2024, stimato a 45 miliardi di dollari, è in gran parte alimentato dal fabbisogno energetico degli Stati Uniti.