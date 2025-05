Il responsabile dell'operatore della rete elettrica spagnola ha dichiarato che la massiccia interruzione di corrente che lunedì ha lasciato al buio per ore ampie zone della Spagna e del Portogallo non è stata causata da un attacco informatico.

“Siamo stati in grado di stabilire che non c'è stata alcuna interferenza con il centro di controllo della rete”, ha dichiarato martedì Eduardo Prieto, direttore di Red Electrica, in una conferenza stampa.

Prieto ha detto che l'interruzione ha avuto origine nel sud-ovest della Spagna, una regione importante per la produzione di energia solare, ma ha affermato che è “troppo presto” per determinare se alla base dell'interruzione ci sia stato un errore umano.

Alla domanda dei giornalisti se l'incidente fosse legato alla produzione di energia solare, Prieto ha risposto che è “molto probabile”.

Ha inoltre dichiarato che la causa non è un fenomeno atmosferico.

Lunedì la penisola iberica ha subito il più grande blackout elettrico della sua storia moderna. Poco dopo mezzogiorno, quasi tutta la Spagna e il Portogallo erano senza elettricità.

A mezzanotte, solo il 61% della fornitura elettrica spagnola era stata ripristinata.

Martedì mattina, il Primo Ministro Pedro Sanchez ha annunciato che il 99,95% della fornitura elettrica del Paese era stata ripristinata.

Durante il blackout non sono stati segnalati gravi incidenti di sicurezza e la calma è stata generale.

Le strade erano piene di bambini che si godevano il tempo obbligatorio lontano dai dispositivi elettronici e di persone che si incontravano con gli amici. Si sono formate lunghe code prima che i gelati si sciogliessero. Con meno auto e un servizio internet intermittente, molti hanno descritto la situazione come un viaggio indietro nel tempo.

Tuttavia, l'esperienza non è stata affatto tranquilla per alcuni, soprattutto per coloro che viaggiavano o erano bloccati negli ascensori quando è mancata la corrente.

Circa 35 mila persone sono state salvate dopo essere rimaste bloccate durante un viaggio in treno. Nelle grandi città come Madrid si sono verificati ingorghi e caos a causa del mancato funzionamento dei semafori e dei sistemi di trasporto pubblico. Anche le persone intrappolate nelle metropolitane hanno dovuto essere salvate.

Anche molte aziende sono state gravemente colpite, con la produzione e i servizi in gran parte paralizzati.

Molti governi regionali hanno dichiarato lo stato di emergenza, chiedendo l'assistenza del governo centrale per rispondere.

Sebbene lo stato di emergenza sia stato revocato in alcune regioni, Isabel Diaz Ayuso, presidente regionale di Madrid, ha dichiarato martedì mattina che è troppo presto per farlo. Inoltre, in conferenza stampa ha aggiunto "Non possiamo revocarlo se non ne conosciamo le ragioni. Chi può dire che non accadrà di nuovo?.