Le forti piogge che hanno colpito alcune zone di Bengaluru, capitale tecnologica dell'India, hanno causato almeno una vittima e riportato alla luce i problemi infrastrutturali che affliggono da tempo la città in rapida espansione.

Conosciuta come la "Silicon Valley dell'India", la città del sud ha visto, negli ultimi anni, la chiusura di numerosi corsi d'acqua, spesso trasformati in discariche. Questo fenomeno contribuisce alla formazione di allagamenti e ristagni ogni anno durante le piogge intense.

Il primo ministro dello stato del Karnataka, Siddaramaiah, ha dichiarato lunedì sera: "I canali per le acque piovane sono stati occupati, sono poco profondi, stretti e pieni di fango." Ha aggiunto che "le autorità municipali hanno ricevuto più volte istruzioni per la pulizia di questi canali e i lavori sono ancora in corso."

Siddaramaiah ha definito tragica la morte di una donna nella città, che conta oltre 10 milioni di abitanti. Tuttavia, secondo quanto riportato martedì dal quotidiano The Times of India, le vittime sarebbero almeno tre.

Ogni anno, durante la stagione dei monsoni, l'India affronta forti precipitazioni e inondazioni improvvise. Gli esperti avvertono che la crisi climatica sta aumentando sia la frequenza sia l'intensità di questi eventi estremi.