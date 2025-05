Mentre gli Stati Uniti lanciano una nuova campagna contro la Corte Penale Internazionale (CPI) attraverso sanzioni, il mondo si prepara ad assistere a un altro caso in cui Washington mina gli sforzi globali per la giustizia.

Gli Stati Uniti hanno approvato una proposta di legge volta a proteggere i leader israeliani dalle accuse di genocidio contro i palestinesi negli ultimi 15 mesi.

Il disegno di legge, promosso dopo il cambiamento degli equilibri di potere nel Congresso con il controllo repubblicano di entrambe le camere, prevede sanzioni contro la CPI in risposta ai mandati di arresto emessi nei confronti del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant.

Ashish Prashar, stratega politico ed ex consigliere dell’inviato britannico per la pace in Medio Oriente, sostiene che questa mossa degli Stati Uniti dimostri un preoccupante doppio standard nell’applicazione del diritto internazionale.

L’Occidente ha chiaramente dimostrato che il diritto internazionale non è stato concepito per ritenere loro stessi responsabili," ha dichiarato Prashar a TRT World.

"L’Occidente lo ha già espresso chiaramente in passato: il diritto internazionale si applica ai dittatori africani e alla Russia, mentre l’Occidente ha ripetutamente commesso massacri, crimini di guerra e genocidi."

Illegitimate Court Counteraction Act (Legge di Contrasto alla Corte Illegittima)

Il disegno di legge, noto come "Legge di Contrasto alla Corte Illegittima", è attualmente in attesa dell'approvazione del Senato. La proposta prevede l'imposizione di sanzioni contro coloro che assistono la Corte Penale Internazionale (CPI) nei suoi tentativi di perseguire cittadini americani o israeliani.

Tra le sanzioni previste figurano il congelamento dei beni e il rifiuto dei visti per gli stranieri che forniscono supporto finanziario o materiale agli sforzi della CPI.

Questa iniziativa viene avanzata nonostante l'esistenza di un crescente consenso tra istituzioni internazionali ed esperti sul fatto che i crimini di guerra di Israele a Gaza possano essere qualificati come genocidio.

Diritto Penale Internazionale e l'atteggiamento degli Stati Uniti

Lo scorso novembre, con l'emissione degli storici mandati di arresto contro Netanyahu e Gallant, la Corte Penale Internazionale (CPI) ha posto le basi per un ampliamento dei meccanismi di responsabilità.

I paesi che hanno aderito allo Statuto di Roma o alla legislazione della CPI hanno il potere di perseguire, in virtù della giurisdizione universale, individui, leader politici e personale militare che abbiano contribuito a crimini di genocidio o contro l'umanità.

La scorsa settimana, questa autorità è stata esercitata per la prima volta con un passo storico. Un tribunale in Brasile ha ordinato alla polizia di indagare su un soldato israeliano accusato di crimini di guerra a Gaza. La richiesta urgente dell'indagine rappresenta un caso significativo di applicazione nazionale delle disposizioni dello Statuto di Roma da parte di uno Stato membro.

Le sanzioni statunitensi possono cambiare l’atteggiamento dell’Occidente?

Dopo le sanzioni proposte dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale (CPI), è probabile che diversi paesi occidentali, tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Polonia, si allineino alla posizione di Washington.

"Credo che vedremo poche reazioni da parte degli stessi governi che continuano a negare questo genocidio, a fornirgli armi e a non opporvisi," afferma Prashar.

"Ora è il momento per gli alleati europei di cambiare posizione e opporsi agli Stati Uniti. Devono dimostrare se credono veramente nel diritto internazionale o meno."

Storicamente, Washington ha sempre ostacolato la CPI, opponendosi attivamente alle sue indagini quando riguardavano crimini di guerra commessi da personale statunitense o da suoi alleati, in particolare Israele.

Queste pressioni hanno incluso sanzioni contro funzionari della CPI e tentativi di spingere gli Stati membri a ritirare il proprio sostegno alle inchieste ritenute contrarie agli interessi degli Stati Uniti.

Le pressioni dell’intelligence israeliana sui funzionari della CPI

Le recenti rivelazioni secondo cui l’intelligence israeliana ha sorvegliato per anni i funzionari della Corte Penale Internazionale (CPI) e condotto attività di spionaggio mettono in evidenza l’entità delle pressioni esercitate.

In passato, durante l’amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro l'allora procuratrice capo della CPI, Fatou Bensouda, e altri membri del tribunale a causa delle indagini sui crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti in Afghanistan e da Israele nei territori palestinesi.

Bensouda, in particolare, ha ricevuto minacce dirette dalla leadership del Mossad. Queste minacce, che implicavano possibili danni a lei o alla sua famiglia, miravano a scoraggiare la CPI dall’aprire procedimenti contro Israele.

Successivamente, l’amministrazione Biden ha revocato queste sanzioni, ma il nuovo tentativo di reintrodurle solleva questioni legali ed etiche di grande rilevanza.

Aumento dell'opposizione politica

Nell'aprile 2024, un gruppo di senatori repubblicani statunitensi ha inviato un avvertimento all'attuale procuratore della Corte Penale Internazionale (CPI), Karim Khan. I senatori hanno minacciato di imporre sanzioni a Khan, agli altri funzionari della CPI e alle loro famiglie nel caso in cui i mandati di arresto fossero stati emessi.

"La CPI e i giudici sapevano che se avessero emesso questi mandati di arresto, sarebbero stati sanzionati, puniti e attaccati," afferma Prashar.

"Gli Stati Uniti non vogliono alcuna responsabilità né per Israele né per se stessi. Perché se Israele dovesse rispondere delle sue azioni, allora anche gli Stati Uniti dovrebbero farlo, visto che hanno fornito tutto il supporto politico e militare necessario affinché Israele commettesse questo genocidio."

L'impatto delle sanzioni sull'indagine della CPI

Le sanzioni proposte dagli Stati Uniti non dovrebbero far deragliare completamente l'indagine della Corte Penale Internazionale (CPI) su Israele, ma potrebbero creare difficoltà operative, come il congelamento di beni detenuti negli Stati Uniti o la riluttanza delle istituzioni finanziarie a intrattenere rapporti con la CPI.

In passato, la campagna statunitense contro la CPI, che prendeva di mira il procuratore e il personale del tribunale, era stata ampiamente condannata a livello globale. Nessuna democrazia occidentale o alleato degli Stati Uniti, ad eccezione di Israele, aveva sostenuto tali misure.

Questa volta, soprattutto in Europa, il tentativo degli Stati Uniti di ostacolare la giustizia potrebbe suscitare una reazione ancora più forte, spostando il focus dalle critiche alla CPI verso una condanna dell'ingerenza di Washington nel sistema giudiziario internazionale.