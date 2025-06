Il destino di contratti governativi di SpaceX per un valore di circa 22 miliardi di dollari è a rischio, mentre diversi programmi spaziali statunitensi potrebbero subire cambiamenti significativi a causa di un conflitto sempre più acceso tra Elon Musk e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La disputa è esplosa in seguito alla controversia sul disegno di legge per la spesa pubblica dell'amministrazione.

Il disaccordo è rapidamente degenerato in scontri e caos giovedì, quando Trump ha criticato Musk durante un intervento nello Studio Ovale. In risposta, Musk ha pubblicato una serie di dichiarazioni su X, mentre Trump ha minacciato di interrompere i contratti governativi con le aziende di proprietà di Musk. Quest'ultimo ha replicato annunciando che la sua compagnia spaziale "inizierà immediatamente il decommissionamento della navetta Dragon".

La capsula Dragon di SpaceX è l'unica navetta spaziale statunitense in grado di trasportare astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Dal 2020, la NASA si affida a questa navetta grazie a un contratto con SpaceX del valore di 5 miliardi di dollari, uno dei tanti accordi che rendono l'azienda di Musk un elemento centrale del programma spaziale statunitense.

Dopo l'annuncio di Musk, la portavoce della NASA, Bethany Stevens, ha dichiarato su X che l'agenzia spaziale governativa "continuerà a realizzare la visione del Presidente per il futuro dello spazio."

"Continueremo a collaborare con i nostri partner industriali per garantire che gli obiettivi del Presidente nello spazio siano raggiunti," ha aggiunto.

Disagi per la ISS

La disputa ha sollevato interrogativi su quanto lontano Trump, noto per essere una forza imprevedibile e per essere intervenuto politicamente in precedenti processi di approvvigionamento, sia disposto a spingersi per punire Musk. Tra le questioni in gioco c'è se il Presidente darebbe priorità a una ritorsione politica a scapito di contratti di SpaceX del valore di miliardi di dollari, considerati cruciali da NASA e Pentagono per mantenere lo status degli Stati Uniti come potenza spaziale.

SpaceX ha ottenuto contratti per un valore di 15 miliardi di dollari dalla NASA, che si affida alla Dragon, utilizza il razzo Falcon 9 per il lancio di molti dei suoi carichi scientifici e navette spaziali, e finanzia lo sviluppo della Starship di SpaceX, destinata a portare astronauti della NASA sulla Luna entro questo decennio.

Per il Pentagono, il business dei lanci spaziali di SpaceX è fondamentale per mettere in orbita satelliti di sicurezza nazionale. L'unità satellitare militare di SpaceX sta costruendo una massiccia costellazione di spionaggio in orbita per un'agenzia di intelligence statunitense.

Il ritiro della Dragon dal servizio potrebbe probabilmente interrompere il programma ISS, che coinvolge decine di paesi nell'ambito di un accordo internazionale vecchio di due decenni, ma non è chiaro quanto rapidamente tale decommissionamento potrebbe avvenire.

Musk sta cercando da anni di ritirare la Dragon per dare priorità alla Starship come nave ammiraglia per i voli spaziali umani della compagnia. Nel 2022, SpaceX ha deciso di interrompere la produzione della Dragon, limitando la flotta a quattro unità, prima che la NASA sollecitasse l'azienda a costruirne altre, dato che la capsula Starliner di Boeing sta ancora affrontando difficoltà nello sviluppo.