Le forze di sicurezza siriane hanno sventato un attacco da parte di resti dell'ex regime di Assad contro la compagnia petrolifera SADCOP a Latakia, nel nord-ovest della Siria.

L'agenzia di stampa statale SANA, citando una fonte della sicurezza, ha riferito che un convoglio di sicurezza si è mosso dalla provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, verso la costa per inseguire i rimanenti lealisti del regime di Assad e ristabilire sicurezza e stabilità nella regione.

La fonte ha dichiarato che un attacco contro la SADCOP è stato respinto, senza fornire ulteriori dettagli.

Negli ultimi giorni, le province costiere di Latakia e Tartus hanno registrato un aumento delle tensioni di sicurezza a causa di attacchi coordinati da parte dei lealisti di Assad. Questi attacchi – descritti come i più gravi dalla caduta del regime a dicembre – hanno preso di mira pattuglie di sicurezza, posti di blocco e ospedali, causando morti e feriti.

In risposta, le forze di sicurezza e militari hanno lanciato operazioni su vasta scala per rintracciare gli aggressori. Le operazioni hanno portato a scontri violenti, mentre i funzionari governativi affermano che la situazione si sta avviando verso una piena stabilità.

‘Sfide previste’

Il presidente siriano Ahmed Alsharaa ha dichiarato che i recenti incidenti di sicurezza nella regione costiera del paese sono “sotto controllo”, definendoli “sfide previste.”

“La crisi è passata in sicurezza,” ha detto Alsharaa dopo aver partecipato alla preghiera dell’alba in una moschea nel quartiere di Al Mezzeh a Damasco, come mostrato in un video condiviso sui social media.

“Ciò che sta accadendo nel paese sono sfide previste. Dobbiamo preservare l’unità nazionale e la pace civile tra i siriani,” ha sottolineato.

“Siamo in grado di convivere in questo paese il più possibile,” ha aggiunto.

L'UE denuncia i tentativi di ostacolare la transizione della Siria

L'Unione Europea ha anche condannato gli attacchi da parte dei resti dell'ex regime di Bashar Assad contro le forze governative siriane.

“L'Unione Europea condanna fermamente i recenti attacchi, presumibilmente da parte di elementi pro-Assad, contro le forze del governo ad interim nelle aree costiere della Siria e ogni forma di violenza contro i civili,” ha dichiarato Anitta Hipper, portavoce principale per gli affari esteri e la sicurezza dell'UE, in una dichiarazione.

Esortando tutti gli attori esterni a rispettare pienamente la sovranità, l'unità e l'integrità territoriale della Siria, la dichiarazione ha affermato: “L'UE condanna qualsiasi tentativo di minare la stabilità e le prospettive di una transizione pacifica duratura, inclusiva e rispettosa di tutti i siriani nella loro diversità.”

“I civili devono essere protetti in ogni circostanza nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale,” ha aggiunto.

Assad, leader della Siria per quasi 25 anni, è fuggito in Russia l'8 dicembre, ponendo fine al regime del Partito Baath, al potere dal 1963.

Ahmed Alsharaa, che ha guidato le forze anti-regime per rovesciare Assad, è stato dichiarato presidente per un periodo di transizione il 29 gennaio.