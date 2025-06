Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che l'Ucraina parteciperà a un incontro a Istanbul lunedì, proposto dalla Russia.

"Ho delineato le posizioni dell'Ucraina in vista dell'incontro a Istanbul di lunedì," ha scritto Zelenskyy su Telegram dopo essersi riunito con i suoi funzionari.

Zelensky ha aggiunto che la delegazione ucraina sarà nuovamente guidata dal Ministro della Difesa Rustem Umerov.

472 droni lanciati contro l'Ucraina

Durante la notte, la Russia ha lanciato 472 droni contro l'Ucraina, ha dichiarato l'aeronautica ucraina, il numero più alto registrato in una sola notte dall'inizio della guerra.

In una dichiarazione, l'aeronautica ha aggiunto che la Russia ha anche lanciato sette missili. Ha inoltre riferito che 382 droni sono stati abbattuti o neutralizzati, insieme a tre dei missili.

Recentemente, la Russia ha intensificato il numero di droni lanciati contro l'Ucraina nei suoi attacchi notturni regolari.

Attacco ai bombardieri russi a capacità nucleare

Domenica, l'Ucraina ha attaccato bombardieri russi a lungo raggio con capacità nucleare in una base militare in Siberia, il primo attacco di questo tipo a oltre 4.300 km dalle linee del fronte, secondo blogger filo-russi.

Video e immagini non verificati pubblicati sui social media mostrano bombardieri strategici russi - progettati per sganciare bombe nucleari su obiettivi a lunga distanza - in fiamme presso la base aerea di Belaya, a nord di Irkutsk.

Una fonte ucraina, parlando in condizione di anonimato a Reuters a Kiev, ha affermato che gli aerei colpiti includevano bombardieri strategici Tu-95 e Tu-22, che la Russia utilizza per lanciare missili a lunga distanza contro l'Ucraina.

Igor Kobzev, governatore di Irkutsk, ha dichiarato che c'è stato un attacco con droni su un'unità militare vicino al villaggio di Sredny, nel distretto di Usolsky, ma non ha menzionato l'aviazione strategica.

In un video pubblicato su Telegram, si possono sentire droni volare sopra la zona e si vede una grande colonna di fumo alzarsi nel cielo.

Ha aggiunto, tuttavia, che si tratta del primo attacco di questo tipo in quella parte della Siberia e ha precisato che il numero di droni coinvolti nell'attacco non è chiaro. Secondo lui, i droni sarebbero stati lanciati da un camion.