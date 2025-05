L'amministrazione di Trump ha bloccato oltre 1 miliardo di dollari di finanziamenti destinati alla Cornell University e 790 milioni di dollari per la Northwestern University mentre indaga su entrambe le istituzioni per presunte violazioni dei diritti civili, ha dichiarato un funzionario statunitense.

I finanziamenti sospesi includono principalmente sovvenzioni e contratti con i dipartimenti federali della salute, dell'istruzione, dell'agricoltura e della difesa, ha aggiunto il funzionario martedì, parlando sotto condizione di anonimato.

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di bloccare i finanziamenti federali alle università per proteste pro-Palestina nei campus, oltre che per altre questioni come i programmi di diversità, equità e inclusione.

Il mese scorso, ha inviato una lettera a 60 università, tra cui Cornell e Northwestern, avvertendo che potrebbero essere intraprese azioni legali se una revisione determinasse che le scuole non hanno fermato ciò che l'amministrazione definisce antisemitismo.

La Northwestern ha dichiarato di essere a conoscenza dei rapporti mediatici sul congelamento dei finanziamenti, ma di non aver ricevuto alcuna notifica ufficiale dal governo e di aver collaborato all'indagine.

"I fondi federali che la Northwestern riceve alimentano ricerche innovative e salvavita, come lo sviluppo recente del pacemaker più piccolo al mondo da parte dei ricercatori della Northwestern, e ricerche che sostengono la lotta contro il morbo di Alzheimer. Questo tipo di ricerca è ora a rischio", ha dichiarato un portavoce della Northwestern.

La Cornell non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. In un articolo di opinione sul New York Times la scorsa settimana, il presidente della Cornell, Michael Kotlikoff, ha dichiarato che la sua università non ha paura di permettere alle persone di discutere, anche su questioni come il conflitto israelo-palestinese.

Trump ha cercato di reprimere le proteste pro-Palestina nei campus universitari contro le azioni di Israele, alleato degli Stati Uniti, nella Striscia di Gaza.

I manifestanti, inclusi alcuni gruppi ebraici, affermano che l'amministrazione Trump confonde erroneamente le loro critiche alle azioni di Israele a Gaza e il loro sostegno ai diritti dei palestinesi con l'antisemitismo e il supporto ad Hamas.

Repressione di Trump sulle Università

Trump ha preso di mira le università statunitensi per aver permesso proteste pro-Palestina nei loro campus. Ha iniziato con la Columbia University, che ha dato il via a una serie di proteste pro-Palestina nei campus degli Stati Uniti, cancellando 400 milioni di dollari di finanziamenti federali all'università.

L'università alla fine ha ceduto alle pressioni, annunciando ampie modifiche alle politiche, incluse quelle relative alle proteste nei campus.

Successivamente, Trump ha preso di mira Harvard, avviando una revisione delle presunte accuse di antisemitismo e minacciando di ritirare 9 miliardi di dollari di finanziamenti federali dall'università.

La mossa è arrivata dopo che l'università ha licenziato i leader del Centro per gli Studi sul Medio Oriente nel tentativo di prendere le distanze dalle voci pro-Palestina e dalle accuse di parzialità.

Anche la Princeton University ha dichiarato la scorsa settimana che il governo ha congelato decine di sovvenzioni per la ricerca.

I difensori dei diritti umani hanno sollevato preoccupazioni sulla libertà di parola e sull'autonomia accademica in merito alla repressione da parte dell'amministrazione Trump.

Gli attivisti per i diritti umani hanno anche espresso preoccupazioni per l'islamofobia e i pregiudizi anti-arabi durante il conflitto in Israele. L'amministrazione Trump non ha annunciato misure in risposta.