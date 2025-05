Il capo dell'agenzia di intelligence statunitense altamente riservata, la National Security Agency (NSA), e il suo vice sono stati licenziati giovedì, secondo quanto riportato dai media statunitensi.

Il Washington Post ha riportato quello che è stato riferito da funzionari statunitensi ovvero che il generale Timothy Haugh è stato rimosso dall'incarico dopo poco più di un anno. Secondo il giornale, i funzionari non hanno fornito una motivazione per la sua rimozione.

Haugh ricopriva anche il ruolo di capo del Cyber Command degli Stati Uniti, l'unità del Pentagono dedicata alla guerra informatica, che conduce operazioni cibernetiche offensive e difensive.

Anche la vice della NSA, Wendy Noble, è stata licenziata e assegnata a un altro incarico presso il Pentagono, ha riferito il Washington Post.

La NSA è la più grande e segreta agenzia di intelligence per le comunicazioni del governo statunitense. Il Pentagono non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento dell'AFP.

Haugh, nominato a febbraio 2024, aveva precedentemente ricoperto una serie di ruoli di alto profilo nel settore della sicurezza informatica governativa, tra cui comandante della prestigiosa Cyber National Mission Force.

Reagendo alla notizia, il deputato democratico Jim Himes si è detto "profondamente turbato" dal licenziamento di Haugh. "Ho conosciuto il generale Haugh come un leader onesto e diretto che ha rispettato la legge e ha messo al primo posto la sicurezza nazionale", ha dichiarato in un comunicato pubblicato su X. "Temo che siano proprio queste qualità ad aver portato al suo licenziamento in questa amministrazione."

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avviato un'importante riorganizzazione della leadership delle forze armate da quando è entrato in carica a gennaio. Trump ha licenziato l'alto ufficiale militare statunitense, il generale Charles "CQ" Brown, a febbraio, senza fornire spiegazioni per la sua rimozione avvenuta meno di due anni dopo l'inizio del suo mandato quadriennale.

La sua amministrazione sta intimando licenziamenti su larga scala di dipendenti federali e sta attuando misure per smantellare istituzioni governative, a pochi mesi dall'inizio del suo secondo mandato.

Il vice comandante del Cyber Command degli Stati Uniti, William J. Hartman, e il direttore esecutivo della NSA, Sheila Thomas, sono stati nominati rispettivamente capo e vice capo ad interim della NSA, ha riportato il Washington Post.