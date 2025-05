Il governo ad interim del Bangladesh ha reagito con shock lunedì all’appello di un politico indiano per l’invio di forze di pace delle Nazioni Unite al fine di proteggere gli indù e altre minoranze nel paese dagli attacchi violenti.

Nel mese di agosto, una rivolta guidata dagli studenti ha portato il primo ministro Sheikh Hasina alle dimissioni, che aveva governato il Paese con pugno di ferro per 15 anni.

Dopo la caduta di Hasina, nelle ore di caos che ne sono seguite, le ritorsioni contro coloro che erano considerati sostenitori del suo regime hanno portato a diversi attacchi contro la comunità indù. I leader della comunità indù hanno espresso il timore di ulteriori violenze.

Il primo ministro dello stato indiano del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee - uno stato con stretti legami culturali e linguistici con il Bangladesh - ha invitato lunedì Nuova Delhi a rivolgersi all’ONU per esprimere le sue preoccupazioni.

"Le forze di pace potrebbero essere inviate in Bangladesh e la nostra gente potrebbe essere salvata", ha dichiarato Banerjee.

Interessi reciproci

Il ministro degli Esteri del Bangladesh, Touhid Hossain, ha espresso il suo rammarico per quella che è vista come una delle più grandi critiche alla leadership del paese da parte dell’India dopo le dimissioni di Hasina.

"Non so perché Mamata Banerjee abbia fatto una tale dichiarazione, non riesco a capirlo. La conosco personalmente, ho visitato la sua casa diverse volte", ha dichiarato ai giornalisti.

Touhid ha accusato i media indiani di diffondere informazioni errate sulla situazione degli indù in Bangladesh, ma ha rivolto un messaggio più conciliante al governo vicino.

"I problemi possono essere risolti", ha dichiarato. "Gli interessi reciproci devono essere tutelati e il Bangladesh desidera mantenere una relazione amichevole con l’India".

Touhid, membro del gabinetto ad interim incaricato di attuare le riforme democratiche dopo le dimissioni di Hasina, ha dichiarato di aver parlato con altri diplomatici stranieri per chiarire le dispute riguardo alle questioni delle minoranze.

Nel paese di 170 milioni di abitanti, il sentimento popolare si è progressivamente spostato in senso negativo nei confronti dell’India, principale sostenitore internazionale di Hasina.