Medici Senza Frontiere (MSF) ha definito Gaza una “fossa comune”, mentre i civili vengono uccisi negli attacchi israeliani e gli operatori sanitari lottano per curare i feriti con risorse limitate sotto assedio totale.

Gaza è diventata una "fossa comune" per i palestinesi e per coloro che cercano di aiutarli. Lo ha dichiarato mercoledì la MSF (Medici Senza Frontiere). Nel frattempo il personale sanitario ha riferito che l'esercito israeliano ha ucciso almeno 13 persone nel nord dell'enclave e ha continuato a demolire case a Rafah, nel sud.

Secondo quanto riportato dai medici palestinesi, un attacco aereo ha ucciso 10 persone, tra cui la scrittrice e fotografa Fatema Hassouna, nota per aver documentato le difficoltà vissute dalla sua comunità a Città di Gaza durante la guerra. Un altro attacco contro un’abitazione più a nord ha causato la morte di tre persone secondo le stesse fonti.

Non ci sono stati commenti da parte dell'esercito israeliano.

A Rafah, nel sud di Gaza, i residenti hanno riferito che l'esercito israeliano ha demolito altre case nella città, che negli ultimi giorni è passata completamente sotto il controllo israeliano. Le autorità israeliane hanno dichiarato che si tratta di un'espansione delle zone di sicurezza a Gaza per aumentare la pressione su Hamas affinché rilasci gli ostaggi rimanenti.

“Gaza è stata trasformata in una fossa comune per i palestinesi e per coloro che cercano di assisterli. Stiamo assistendo in tempo reale alla distruzione e allo sfollamento forzato dell'intera popolazione di Gaza," ha dichiarato Amande Bazerolle, coordinatrice d'emergenza di Medici Senza Frontiere a Gaza, in un comunicato.

“L’assenza di un luogo sicuro per i palestinesi o per coloro che cercano di assisterli sta compromettendo gravemente le operazioni umanitarie, che soffrono per l’insicurezza e per la carenza critica di forniture. Le persone si ritrovano in una situazione in cui, se esistono opzioni per accedere alle cure mediche, sono estremamente limitate.”

Gli sforzi di mediazione da parte di Egitto, Qatar e Stati Uniti per ristabilire il cessate il fuoco a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi israeliani si sono conclusi senza successo, in quanto né Israele né il gruppo della resistenza palestinese Hamas hanno modificato le loro posizioni.

Hamas ha dichiarato di voler passare alla seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco di gennaio, che prevede la discussione sul ritiro di Israele da Gaza e la fine della guerra.

Secondo le autorità sanitarie palestinesi, almeno 51.000 palestinesi sono stati uccisi nella guerra genocida condotta da Israele.

La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto lo scorso novembre nei confronti del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Gaza.

Israele è inoltre chiamato a rispondere davanti alla Corte Internazionale di Giustizia in un processo per genocidio legato alla sua guerra contro la Striscia di Gaza.

Forniture essenziali

Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che la sospensione da parte di Israele dell'ingresso di carburante, forniture mediche e alimentari dall'inizio di marzo ha iniziato a ostacolare il lavoro dei pochi ospedali ancora operativi, con le forniture mediche in esaurimento.

“Centinaia di pazienti e feriti sono privati di farmaci essenziali, e la loro sofferenza sta peggiorando a causa della chiusura dei valichi di frontiera," ha dichiarato il ministero.

Israele ha affermato che queste misure punitive sono volte a mantenere la pressione su Hamas, mentre il gruppo palestinese le ha condannate definendole “una punizione collettiva.”

Dall'inizio della sua offensiva militare a marzo, dopo due mesi di relativa calma, le forze israeliane hanno ucciso più di 1.600 palestinesi, secondo le autorità sanitarie di Gaza. Questa nuova offensiva ha causato lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone e imposto un blocco totale su tutte le forniture in entrata nell’enclave.

Nel frattempo, 59 ostaggi israeliani rimangono nelle mani di Hamas. Israele ritiene che 24 di loro siano ancora vivi.