I capi di sei agenzie delle Nazioni Unite hanno lanciato un severo monito sul devastante impatto del blocco e degli attacchi israeliani in corso a Gaza, affermando che il mondo sta "assistendo ad atti di guerra che dimostrano un totale disprezzo per la vita umana".

"Da oltre un mese, nessuna fornitura commerciale o umanitaria è entrata a Gaza," si legge nella dichiarazione congiunta di lunedì firmata dai responsabili dell'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti (UNOPS), dell'Agenzia ONU per i Rifugiati Palestinesi (UNRWA), del Programma Alimentare Mondiale (WFP) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

"Più di 2,1 milioni di persone sono intrappolate, bombardate e affamate ancora una volta, mentre ai punti di attraversamento si accumulano scorte di cibo, medicine, carburante e rifugi," prosegue il documento.

Le agenzie hanno riferito che oltre 1.000 bambini sono stati uccisi o feriti solo nella prima settimana dopo il fallimento dell'ultimo cessate il fuoco — "il più alto numero di vittime infantili in una sola settimana a Gaza nell'ultimo anno."

La dichiarazione ha anche evidenziato il collasso degli sforzi umanitari, affermando: "Solo pochi giorni fa, i 25 panifici sostenuti dal Programma Alimentare Mondiale durante il cessate il fuoco hanno dovuto chiudere a causa della mancanza di farina e gas da cucina."

Descrivendo la situazione umanitaria come senza precedenti, i funzionari delle Nazioni Unite hanno sottolineato con fermezza: "Stiamo assistendo ad atti di guerra a Gaza che dimostrano un totale disprezzo per la vita umana."

"Nuovi ordini di sfollamento israeliani hanno costretto centinaia di migliaia di palestinesi a fuggire ancora una volta, senza un luogo sicuro dove trovare rifugio," si legge nella dichiarazione congiunta.

Il documento smentisce categoricamente le affermazioni secondo cui gli aiuti che entrano a Gaza sarebbero sufficienti: "Le affermazioni che ci sia abbastanza cibo per sfamare tutti i palestinesi a Gaza sono lontane dalla realtà sul campo."

Almeno 408 operatori umanitari, tra cui oltre 280 membri dell'UNRWA, sono stati uccisi dall'ottobre 2023.

I funzionari delle Nazioni Unite hanno esortato i governi mondiali ad agire "con fermezza, urgenza e decisione" per rispettare il diritto umanitario. "Proteggete i civili. Facilitate gli aiuti. Liberate gli ostaggi. Rinnovate un cessate il fuoco."