L'Ambasciata cinese nelle Filippine ha esortato l'Unione Europea a smettere di "provocare problemi" nel Mar Cinese Meridionale giovedì, consigliando a Manila di non "illudersi" di poter fare affidamento su forze esterne per risolvere le dispute nella regione.

Un portavoce dell'Ambasciata ha rilasciato queste dichiarazioni dopo che il capo della politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha visitato la capitale filippina ed espresso preoccupazione per le attività della Cina nella trafficata via d'acqua, dove le rivendicazioni cinesi si sovrappongono a quelle di alcune nazioni del Sud-Est asiatico.

"L'UE non è parte delle dispute nel Mar Cinese Meridionale e non ha alcun diritto di interferire nelle divergenze tra Cina e Filippine nel Mar Cinese Meridionale," ha dichiarato il portavoce in un comunicato pubblicato sul sito web dell'Ambasciata.

"Esortiamo l'UE a rispettare sinceramente la sovranità territoriale della Cina e i suoi diritti e interessi marittimi nel Mar Cinese Meridionale e a smettere di provocare problemi," ha aggiunto il portavoce.

L'Ambasciata filippina a Pechino non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento inviata via email.

L'UE e le Filippine hanno espresso preoccupazione per le "misure illegali, coercitive, aggressive e ingannevoli" della Cina contro navi e aerei filippini impegnati in operazioni marittime legittime nel Mar Cinese Meridionale, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dopo l'incontro tra Kallas e il ministro degli Esteri filippino all'inizio di questa settimana.

La Cina rivendica la sovranità su quasi tutto il Mar Cinese Meridionale, incluse parti delle zone economiche esclusive di Brunei, Indonesia, Malesia, Filippine e Vietnam.