Gli Stati Uniti ridurranno approssimativamente della metà il numero di truppe dispiegate in Siria, portandole a meno di 1.000 nei prossimi mesi, ha dichiarato il Pentagono. Questo annuncio arriva mentre due parlamentari e membri del Partito Repubblicano hanno tenuto colloqui con funzionari siriani a Damasco.

"Oggi il segretario alla Difesa ha ordinato la consolidazione delle forze statunitensi in Siria... in località selezionate," ha dichiarato venerdì il portavoce del Pentagono Sean Parnell in un comunicato, senza specificare i siti interessati.

"Questo processo deliberato e basato sulle condizioni ridurrà la presenza statunitense in Siria a meno di 1.000 forze nei prossimi mesi," ha aggiunto.

"Mentre questa consolidazione avrà luogo, in linea con l'impegno del Presidente Trump per la pace attraverso la forza, il Comando Centrale degli Stati Uniti rimarrà pronto a continuare gli attacchi contro i resti di (Daesh) in Siria," ha concluso Parnell, riferendosi al comando militare responsabile della regione.

Il ritiro americano dalla Siria

Washington ha mantenuto truppe in Siria per anni come parte degli sforzi internazionali contro Daesh, che è emerso dal caos della guerra civile del paese per conquistare ampie porzioni di territorio lì e nell'Iraq vicino oltre un decennio fa.

Daesh ha successivamente subito pesanti sconfitte in entrambi i paesi.

Nel frattempo, due membri del Congresso degli Stati Uniti sono atterrati venerdì a Damasco per incontrare funzionari siriani, segnando la prima visita di parlamentari americani nel paese devastato dalla guerra da quando Bashar al-Assad è stato deposto dal potere a dicembre.

I due rappresentanti sono Cory Mills della Florida, che fa parte delle commissioni per gli Affari Esteri e i Servizi Armati della Camera, e Marlin Stutzman dell'Indiana. Entrambi sono membri del partito Repubblicano del presidente Donald Trump.

Mills ha incontrato venerdì sera il presidente siriano Ahmed Al-sharaa, ha riferito una persona della delegazione. Durante un incontro di 90 minuti, hanno discusso delle sanzioni statunitensi e dell'Iran.

La fonte ha aggiunto che Stutzman avrebbe dovuto incontrare Alsharaa sabato.

Alla domanda sull'incontro con un leader ancora sanzionato da Washington, Stutzman ha citato esempi dell'amministrazione Trump che ha dialogato con leader iraniani e nordcoreani.

"Non dovremmo avere paura di parlare con nessuno," ha detto, aggiungendo di essere curioso di vedere come la Siria affronterà i combattenti stranieri e governerà inclusivamente la popolazione diversificata del Paese.