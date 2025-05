PeLacune negli invr anni l'influenza economica di Washington in Africa è rimasta stagnante. Le sanzioni, le politiche di bassa priorità, gli approcci selettivi e i volumi di investimento fluttuanti hanno fatto sì che gli Stati Uniti non abbiano molta leva finanziaria nella regione.

Pertanto, non ci si dovrebbe aspettare miracoli dalla visita dell’ultimo minuto del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Angola. Si tratterà del primo viaggio di Biden in Africa da quando ha assunto l'incarico nel 2021.

La tempistica della visita lancia un messaggio sorprendente sulle priorità degli Stati Uniti: Biden sarà il primo presidente degli Stati Uniti a visitare l'Africa subsahariana in un decennio. "La visita del Presidente a Luanda ... dimostra l'impegno duraturo degli Stati Uniti nei confronti dei partner in Africa e come la collaborazione per risolvere sfide comuni avvantaggi sia il popolo americano sia i popoli del continente africano", ha affermato la Casa Bianca in una dichiarazione prima della visita.

Uno degli obiettivi di Biden durante il viaggio è quello di provare a limitare la crescente influenza economica della Cina in Angola e altrove. Ma gli ingenti investimenti della Cina e le varie proposte di sviluppo dimostrano che Washington ha perso questa opportunità anni fa.

Entrambi i paesi sono in competizione per l'accesso alle riserve di terre rare dell'Africa. La Cina mira specificatamente a sfruttare i mercati commerciali e i porti dell’Africa, mentre gli obiettivi di Washington nella regione sono focalizzati sulla prevenzione di un arretramento democratico e sul mantenimento di una rete di partnership militari e commerciali “affini”.

Lacune negli investimenti

Washington deve affrontare continue sfide nel promuovere investimenti multisettoriali in Africa.

Dall'industria all'agricoltura, dagli investimenti verdi ai finanziamenti energetici, la Cina continua a dare priorità ai settori che sono centrali per le future esigenze di sviluppo dell'Africa. Piattaforme come il Forum sulla cooperazione Cina-Africa (FOCAC) hanno svolto un ruolo importante nell’allineare le esigenze finanziarie dell’Africa con il sostegno allo sviluppo della Cina, aiutando Pechino a presentarsi come un pioniere della modernizzazione dell’Africa.

A questo punto, l'impatto economico dell'amministrazione Biden è stato insufficiente. Nel settore energetico, nonostante l’impegno di milioni di dollari per l’accesso alle energie rinnovabili in Africa, il volume degli investimenti è stato insufficiente rispetto alla crescente domanda di investimenti energetici del continente.

La Cina, d'altro canto, ha investito miliardi di dollari in progetti di energia verde e ha utilizzato prestiti agevolati per aiutare l'Africa a crescere nel breve termine. Sebbene Washington abbia criticato per anni i prestiti e le politiche di prestito della Cina, ha avuto difficoltà ad aumentare i flussi di investimenti diretti esteri nelle economie africane gravate dal debito. Ciò ha avvicinato l'Africa all'influenza della Cina.

Incertezza politica

Le incertezze politiche hanno reso ancora più difficile competere efficacemente con la Cina. Biden visiterà l'Angola a soli 40 giorni dalle elezioni, mentre è probabile che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump torni al potere a novembre. In tal caso, Biden potrebbe non essere in grado di attuare entro il 2025 il suo piano di investimenti multisettoriali da 55 miliardi di dollari, che costituisce il fulcro della sua politica per l'Africa. Finora sono stati depositati circa 44 miliardi di dollari di questa cifra.

Trump si è rifiutato di visitare l'Africa durante la sua presidenza del 2016 e ha costantemente minimizzato i finanziamenti per l'energia pulita e gli approcci diplomatici nei confronti dell'Africa. Il suo messaggio all'Africa è chiaro: l'Africa non è una priorità della politica estera.

L'influenza economica della Cina, d'altro canto, è esente da tali restrizioni. Al vertice dei leader del FOCAC tenutosi questo mese a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha promesso circa 51 miliardi di dollari di finanziamenti all’Africa nei prossimi tre anni, mentre le politiche commerciali coerenti hanno reso la Cina il più grande partner commerciale dell’Africa subsahariana.

Grazie ai frequenti contatti con 53 paesi africani, la Cina è in una posizione migliore per raggiungere importanti obiettivi politici, come la creazione di un milione di nuovi posti di lavoro nel continente. Data la portata dell’impegno economico dell’Africa con la Cina, Biden dovrebbe abbandonare l’ipotesi che l’obiettivo primario di Pechino in questa regione sia quello di “indebolire le relazioni degli Stati Uniti con i popoli e i governi dell’Africa”. Questa prospettiva riflette il desiderio di rispondere agli sforzi della Cina di stabilire la propria influenza in Africa e ignora la necessità di contestualizzare la relazione tra Stati Uniti e Africa.

PGII e la Via della Seta a confronto

L'Angola è un elemento centrale del Corridoio di Lobito, uno dei progetti simbolo dell'iniziativa Global Infrastructure ad Investment Partnership (PGII) sostenuta dagli Stati Uniti.

Il corridoio mira a rafforzare i collegamenti ferroviari tra il porto angolano di Lobito e la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e lo Zambia, ed è visto come un contrappeso alla Belt and Road Initiative (BRI) della Cina in Africa.

Tuttavia, gli sforzi per contenere la BRI non hanno avuto successo. In primo luogo, Biden è stato sempre più selettivo nella scelta dei Paesi con cui interagire nell'ambito del PGII. Sebbene la sua amministrazione abbia dato priorità alle consultazioni con Angola, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania e Zambia, 52 paesi africani stanno partecipando attivamente alla BRI.

Per aumentare l’attrattiva regionale del PGII, Biden deve anche affrontare le riserve dell’Africa sulle azioni dell’Occidente. Ciò include la richiesta di revoca delle "sanzioni a lungo termine" contro Eritrea, Sud Sudan, Sudan e Zimbabwe, al fine di sostenere il loro sviluppo sociale.

Avrebbe senso che Biden concentrasse il suo primo viaggio in Africa sui paesi che si sentono emarginati dalle priorità di sviluppo degli Stati Uniti. Assumere una posizione concreta contro le sanzioni controverse è fondamentale per ottenere una maggiore fiducia dagli stati dell’Unione Africana (UA) e dimostrare che gli Stati Uniti sono seri nel voler “affrontare le sfide comuni nel continente africano”.

Washington deve porre i paesi africani meno sviluppati al centro dell’agenda energetica regionale e commerciale globale del PGII. Mentre il Corridoio di Lobito prevede il commercio internazionale e l’accesso ai minerali attraverso il porto dell’Angola, offre benefici limitati ad altri paesi africani al di fuori della catena di approvvigionamento dei minerali critici.

Ciò rappresenta una debolezza strategica per PGII, poiché i suoi collegamenti di trasporto dipendono in larga misura dall'accesso ai minerali essenziali in Africa. A meno che Washington non decida di espandere la concorrenza con la BRI in settori quali ferrovie ad alta velocità, sviluppo portuale, reti di trasporto multimodali e infrastrutture per la generazione di energia, avrà difficoltà a rimodellare l’influenza economica a suo favore e ad attrarre i partner strategici della Cina nella sua orbita.

È improbabile che la visita di Biden in Angola influenzi gli sforzi della Cina per costruire influenza, dati i limiti agli investimenti multisettoriali e alle proposte infrastrutturali degli Stati Uniti in Africa. Si tratta semplicemente dell'adempimento di una promessa, da tempo non mantenuta, di visitare questo Stato ricco di risorse e la cooperazione allo sviluppo resta limitata a pochi paesi africani.