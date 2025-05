Il presidente turco ha dichiarato che il mondo turco è “incompleto” senza l'inclusione nell'Organizzazione degli Stati Turchi della Repubblica Turca di Cipro del Nord (RTCN).

“Crediamo che la foto di famiglia del mondo turco sarà sempre incompleta senza la presenza della Repubblica Turca di Cipro del Nord,” ha affermato Recep Tayyip Erdogan durante il vertice informale dell'Organizzazione degli Stati Turchi a Budapest, capitale dell'Ungheria, mercoledì.

“Per questo motivo, consideriamo la decisione presa oggi al nostro vertice riguardo all'adesione come osservatore della Repubblica Turca di Cipro del Nord nell'Accademia Turca come un passo aggiuntivo molto importante. Spero che in un futuro non troppo lontano vedremo il giorno in cui la Repubblica Turca di Cipro del Nord sarà accettata come membro a pieno titolo della nostra organizzazione,” ha aggiunto Erdogan.

Nel novembre 2022, la RTCN è diventata membro osservatore dell'organizzazione durante il Vertice di Samarcanda.

“Noi (l'Organizzazione degli Stati Turchi) abbiamo superato molte difficoltà, pregiudizi e ostacoli,” ha affermato Erdogan, aggiungendo: “Ovviamente, c'è ancora molta strada da fare, ma non ho dubbi che raggiungeremo i nostri obiettivi insieme a voi, fratelli e sorelle.”

Inoltre, Erdogan ha definito il Corridoio Centrale una rotta chiave tra l'Est e l'Ovest, esortando a una maggiore cooperazione all'interno dell'Organizzazione degli Stati Turchi per garantirne il successo.

Parlando dei conflitti regionali passati e presenti, ha affermato: “Le tragedie avvenute in passato a Cipro, Karabakh, Bosnia, e oggi a Gaza, ci ricordano che dobbiamo considerare anche ciò che si trova oltre i nostri confini. I nostri legami di fratellanza ci impongono di proteggerci a vicenda e di rafforzare la nostra solidarietà”.

Riferendosi alla guerra in corso in Ucraina, Erdogan ha dichiarato: “Continueremo i nostri contatti intensivi con entrambi i Paesi (Russia e Ucraina) per raggiungere un cessate il fuoco completo e una pace giusta.”

Mentre per quanto riguardo Gaza, Erdogan ha condannato quella che ha definito una delle peggiori catastrofi umanitarie dei tempi moderni, citando un avvertimento delle Nazioni Unite secondo cui 14.000 neonati potrebbero morire senza aiuti urgenti.

“Come mondo turco, i nostri contributi sono vitali per raggiungere un cessate il fuoco, garantire la consegna continua di aiuti umanitari e avviare un processo di pace giusto e duraturo. Nella ricerca di stabilità e calma nella nostra regione, è essenziale opporsi all'espansionismo incontrollato di Israele e sostenere l'integrità territoriale della Palestina, così come quella del Libano e della Siria”, ha detto.

Erdogan ha anche espresso soddisfazione per la visita in Ungheria, un Paese con “profondi legami di amicizia,” sottolineando l'importanza del Vertice come il primo mai tenuto in un Paese osservatore, una mossa che, ha detto, riflette l'importanza attribuita all'Ungheria.