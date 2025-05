L'Ufficio per l'Immigrazione e il Controllo Doganale degli Stati Uniti (ICE) e la società privata che gestisce il centro di detenzione hanno negato all'attivista palestinese Mahmoud Khalil, studente di master alla Columbia University, la possibilità di tenere in braccio il suo bambino appena nato, secondo quanto denunciato dall'Unione Americana per le Libertà Civili (ACLU). I difensori dei diritti umani interpretano questo provvedimento come una rappresaglia legata all'attivismo pro-Palestina di Khalil.

Khalil, 30 anni, residente permanente legale negli Stati Uniti, è stato arrestato a marzo nel suo appartamento di proprietà dell'università a New York per aver partecipato a manifestazioni filo-palestinesi presso la Columbia University. È detenuto da oltre due mesi presso il Central Louisiana ICE Processing Center, mentre il suo procedimento di immigrazione è in corso nel New Jersey.

Abbiamo percorso oltre 1000 miglia (1600 chilometri) per raggiungere la Louisiana affinché nostro figlio appena nato potesse essere abbracciato da suo padre. Eppure, l'ICE ci ha negato anche questo diritto umano fondamentale," ha dichiarato la moglie, Noor Abdalla, in una dichiarazione diffusa tramite l'ACLU.

"Non si tratta solo di crudeltà. È crudeltà premeditata di un governo che separa brutalmente le famiglie," ha aggiunto.

L'ACLU e il Centro per i Diritti Costituzionali hanno riferito che il team legale di Khalil ha presentato multiple richieste formali per visite con contatto fisico, facendo riferimento alle linee guida federali che tutelano gli incontri tra genitori e figli.

Tuttavia, l'ICE e la società carceraria GEO Group hanno respinto la richiesta, invocando la "politica di divieto generale delle visite con contatto" nella struttura e vaghe "preoccupazioni di sicurezza" riguardanti la presenza della madre e del neonato in un’area ritenuta non sicura.

"Il governo ha scelto di detenere e arrestare Mahmoud a migliaia di chilometri di distanza per punirlo per il suo sostegno ai diritti umani palestinesi," ha dichiarato Baher Azmy, direttore legale del Centro per i Diritti Costituzionali.

Secondo un rapporto del New York Times, un giudice federale del New Jersey, Michael E. Farbiarz, ha ordinato mercoledì sera che al signor Khalil fosse concessa una riunione con sua moglie e i suoi avvocati. Tuttavia, l'ordine non ha esplicitamente permesso a Khalil di vedere o tenere in braccio suo figlio, Deen, nato il 21 aprile.

Il governo ha sostenuto nei documenti del tribunale che concedere una visita con contatto fisico con suo figlio equivarrebbe a offrirgli un trattamento speciale non concesso ad altri detenuti. I funzionari dell'ICE hanno inoltre affermato che permettere a un neonato e a una madre di entrare nella struttura protetta sarebbe insicuro, poiché la struttura non ospita donne o minori.

Repressione delle voci filo-palestinesi

L'arresto di Khalil è stato il primo passo di una lunga repressione delle voci filo-palestinesi negli Stati Uniti.

Pochi giorni dopo l'arresto di Khalil, le affermazioni di Trump si sono concretizzate con l'arresto di un altro studente indiano filo-palestinese Palestina, Badar Khan Suri, ricercatore presso la Georgetown University. Il suo avvocato ha dichiarato che è stato arrestato a causa dell'identità palestinese di sua moglie.

Dopo l'arresto di Suri, le autorità hanno preso di mira un altro studente filo-palestinese, Momodou Taal, chiedendogli di consegnarsi.

Il 25 marzo, Yunseo Chung, una studentessa della Columbia University, ha dichiarato di aver fatto causa all'amministrazione Trump per fermare la sua deportazione dagli Stati Uniti a causa della sua partecipazione a una protesta filo-palestinese la scorsa primavera.

Sempre il 25 marzo, Rumeysa Ozturk, una dottoranda della Tufts University, è stata rapita in pieno giorno dalle autorità statunitensi per aver criticato il massacro di Gaza da parte di Israele.

Il 14 aprile, le autorità hanno arrestato Mohsen Mahdawi durante il suo colloquio per la cittadinanza, prima di rilasciarlo il 30 aprile.