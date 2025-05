Il senatore statunitense Ed Markey ha condannato la detenzione della cittadina turca e studiosa Fulbright Rumeysa Öztürk da parte delle autorità per l'immigrazione, definendo il caso una “vergogna nazionale” e parte di un giro di vite “autoritario” sotto l'amministrazione Trump.

Markey, insieme ai membri della Camera Ayanna Pressley e Jim McGovern, ha parlato con i giornalisti all'aeroporto Logan di Boston dopo aver visitato i centri di detenzione dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti in Louisiana mercoledì.

I membri della legislatura statunitense si sono recati in Louisiana per incontrare Öztürk e il palestinese-americano Mahmoud Khalil, detenuti dall'ICE.

Öztürk è detenuta senza accuse

Öztürk, dottoranda in Sviluppo umano e del bambino presso la Tufts University, è stata arrestato da agenti dell'ICE mascherati fuori dal suo appartamento di Somerville, Massachusetts, il 25 marzo.

Secondo Markey, Öztürk non è stata accusata di alcun reato e le autorità federali non hanno presentato alcuna prova che rappresenti una minaccia per la sicurezza pubblica.

“Ci ha detto che era spaventata. La hanno trattata duramente. Quello che l'amministrazione Trump sta facendo non è mai un controllo dell'immigrazione, è un trattamento autoritario. Questi sono prigionieri politici. Siamo di fronte a un'agghiacciante e pericolosa violazione dei diritti umani”, ha detto.

‘Sono detenuti in condizioni illegali e orribili’.

Anche la rappresentante Pressley ha espresso preoccupazione, descrivendo la detenzione di Öztürk e Khalil come “crudele” e “ingiusta”. Pressley ha dichiarato che entrambi sono detenuti in “condizioni illegali e spaventose” in strutture gestite dall'ICE in Louisiana.

Pressley ha aggiunto che Öztürk è stata presa di mira nonostante non avesse precedenti penali. Khalil, che è stato arrestato per aver partecipato alle proteste alla Columbia University, è un attivista filo-palestinese con residenza negli Stati Uniti, secondo il rappresentante. Non è stato accusato di alcun reato e la sua richiesta di rilascio temporaneo per assistere alla nascita del suo primo figlio è stata respinta.

Pressley ha dichiarato: “Stava solo esercitando il suo diritto alla libertà di parola. Questa non è giustizia. Questa è una punizione per un comportamento politico”, ha detto.

L'amministrazione Trump sta usando un raro strumento legislativo

Nel processo, l'amministrazione Trump sta utilizzando una disposizione raramente usata della legge sull'immigrazione che consente la deportazione di individui. I difensori dei diritti umani e gli esperti legali sono indignati dal suo utilizzo in casi di proteste pacifiche e libertà di espressione.

Sia Öztürk che Khalil stanno combattendo in tribunale contro gli ordini di detenzione. Il gruppo legale di Öztürk sostiene che il lavoro accademico e gli scritti della studentessa turco dovrebbero essere protetti dal 1° emendamento della Costituzione statunitense.

Non smetteremo di lottare

Il rappresentante McGovern ha condannato le decisioni, affermando che le detenzioni violano sia la Costituzione statunitense che i diritti umani internazionali.

McGovern ha dichiarato: “Questo è immorale e sbagliato. L'amministrazione Trump sta cercando di mettere a tacere il dissenso incarcerando studenti e attivisti. Non smetteremo di lottare finché queste persone non saranno rilasciate”, ha dichiarato McGovern.

I membri della legislatura statunitense si sono impegnati a mantenere la pressione sull'amministrazione e a portare i casi all'attenzione dell'opinione pubblica e del Congresso.