Una giudice statunitense ha temporaneamente bloccato diversi enti federali dal procedere con i licenziamenti di massa dei dipendenti governativi ordinati dal presidente Donald Trump a febbraio.

La giudice distrettuale della California, negli Stati Uniti, Susan Illston ha emesso venerdì una sospensione di due settimane, affermando che le mosse dell'amministrazione Trump per ridurre la forza lavoro federale probabilmente richiedono l'approvazione del Congresso.

“La Corte ritiene che il presidente debba probabilmente richiedere la cooperazione del Congresso per ordinare i cambiamenti che cerca, e pertanto emette un'ordinanza restrittiva temporanea per sospendere nel frattempo le riduzioni su larga scala,” ha scritto Illston nell'ordinanza.

Da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, Trump ha ordinato agli enti federali di preparare piani di riduzione della forza lavoro come parte degli sforzi più ampi del Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE), guidato da Elon Musk, per ridimensionare il governo federale.

Con un ordine esecutivo dell'11 febbraio, Trump ha richiesto una “trasformazione critica della burocrazia federale” e ha ordinato agli enti di ridurre il personale non considerato essenziale. Una coalizione di sindacati, organizzazioni non profit e sei governi locali e di contea ha intentato una causa la scorsa settimana contro Trump, il DOGE e vari enti federali, tra cui l'Ufficio per la Gestione e il Bilancio (OMB), sostenendo che avessero superato la loro autorità implementando i licenziamenti di massa senza l'approvazione del Congresso.

“Il tentativo illegale dell'amministrazione Trump di riorganizzare il governo federale ha gettato gli enti nel caos, interrompendo servizi critici forniti in tutto il nostro paese,” hanno dichiarato i querelanti, guidati dalla Federazione Americana dei Dipendenti Governativi (AFGE), in una dichiarazione congiunta, lodando la sospensione temporanea del giudice.

“Ognuno di noi rappresenta comunità profondamente investite nell'efficienza del governo federale – licenziare dipendenti federali e riorganizzare le funzioni governative in modo disorganizzato non raggiunge questo obiettivo,” hanno aggiunto.

Quest'anno, Trump si è mosso rapidamente per licenziare migliaia di dipendenti governativi e tagliare programmi, prendendo di mira l'agenzia statunitense per gli aiuti umanitari USAID, le iniziative per la diversità in tutto il governo e vari altri uffici. Tuttavia, in diversi casi, i giudici hanno bloccato o ritardato le iniziative politiche principali della sua amministrazione, inclusi i provvedimenti sull'immigrazione e la riorganizzazione della spesa pubblica.