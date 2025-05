La moda è da tempo una tela per l'espressione politica. Dai movimenti contro la guerra negli anni '60 alle lotte globali per la giustizia di oggi, l'abbigliamento ha veicolato messaggi di sfida, solidarietà e resistenza. Pochi incarnano questo potere della moda come Aziz Bekkaoui, designer olandese di origine marocchina, il cui lavoro celebra l'identità palestinese di fronte al rischio di cancellazione culturale.

Bekkaoui è stato uno dei primi grandi stilisti a utilizzare la passerella come piattaforma per la solidarietà palestinese. Per lui, la moda è sempre stata più di un'estetica: è un linguaggio, una forma di protesta e uno strumento per amplificare voci spesso silenziate. La sua collezione della Giornata Mondiale della Keffiyeh 2014 è stata un punto di svolta, dimostrando come lo stile possa essere un veicolo di resistenza culturale.

Bekkaoui trasforma la keffiyeh e la bandiera palestinese da simboli di patrimonio culturale a dichiarazioni di alta moda funzionale. La sua collezione include pezzi come il Keffiyeh Helmet, la Palestine Blanket e lo zaino Keffiyeh, ognuno dei quali rappresenta un'espressione tangibile di identità e resilienza.

“Incorporando il motivo della keffiyeh e la bandiera palestinese in pezzi meticolosamente realizzati e senza tempo, la collezione mira a onorare il patrimonio palestinese, conferendogli una risonanza moderna e duratura,” ha dichiarato a TRT World.

Una parte dei profitti derivanti dai suoi design viene destinata al sostegno della Palestina attraverso la fondazione Maison Palestine, che finanzia giornalisti indipendenti, attivisti, artisti e opinion leader impegnati a sensibilizzare sull'oppressione palestinese.

Un legame di una vita con la Palestina

Nato a Berkane, in Marocco, Bekkaoui è emigrato nei Paesi Bassi all'età di sei anni. Grazie ai suoi genitori, è cresciuto con una profonda consapevolezza della causa palestinese.

Il suo legame con la Palestina, ha spiegato, “è sempre stato presente.” Deriva non solo dall'aver assistito al genocidio in corso, ma anche dai 77 anni di occupazione che continuano a plasmare le vite palestinesi.

Inizialmente attratto dall'architettura e dalle arti visive, il percorso creativo di Bekkaoui lo ha portato al design di moda presso l’Università dell'Arte ArtEZ, dove ha esplorato diverse discipline creative. Oggi, come uno dei designer più celebrati dei Paesi Bassi, vede la moda come un mezzo di espressione capace di far riflettere – e agire – le persone.

“Diciamolo chiaramente: la moda non salva vite. Ma può sensibilizzare, toccare le persone, farle riflettere e persino spingerle all'azione,” ha detto.

La moda è da tempo intrecciata con i movimenti politici. Negli anni '60, simboli di pace su T-shirt e sandali 'Jesus' sono diventati elementi distintivi del movimento pacifista contro la guerra in Vietnam. Oggi, con il bombardamento incessante di Gaza da parte di Israele, i motivi palestinesi – dagli ulivi alle angurie – sono emersi come emblemi di solidarietà, indossati ovunque, dai campus universitari alle aule parlamentari e agli eventi sul red carpet.

Tuttavia, mentre la moda dal basso abbraccia la causa palestinese, l'industria stessa rimane in gran parte silente.

La Keffiyeh senz'anima: Il problema dell'appropriazione culturale

Per Bekkaoui, onorare la tradizione significa comprenderne le radici.

“Da dove proviene qualcosa? In quale contesto? Perché è nato? Qual era il bisogno che ha portato alla sua creazione? Come è stato realizzato? Quali materiali e tecniche sono stati utilizzati?” ha detto, spiegando come queste domande abbiano plasmato la sua World Keffiyeh Collection, sviluppata in collaborazione con il Textile Museum di Tilburg.

Ogni pezzo è stato tessuto in cashmere e lana, realizzato come “un'ode alla Keffiyeh.” Spogliata del suo contesto, ha spiegato, la keffiyeh diventa una “collezione di fili, senza anima, senza sostanza.”

Eppure, mentre il lavoro di Bekkaoui rende omaggio al significato culturale della keffiyeh, altri l'hanno trasformata in una tendenza commercializzata. L'appropriazione da parte dell'industria della moda spazia dal fast fashion alle case di lusso. TopShop, un rivenditore di abbigliamento, ha trasformato la sciarpa palestinese in una “playsuit” nel 2017, mentre Urban Outfitters ha commercializzato versioni multicolori nel 2007, prima di ritirarle “a causa della natura sensibile di questo articolo.”

Anche i marchi di lusso hanno sfruttato la keffiyeh per profitto. Balenciaga l'ha inclusa nella sua collezione “Traveller” del 2007, mentre Louis Vuitton ha venduto versioni monogrammate per centinaia di dollari nel 2021. Nel frattempo, l'ultima fabbrica di keffiyeh della Palestina, la Hirbawi di Hebron, lotta per sopravvivere contro imitazioni prodotte in massa e lo strangolamento economico sotto l'occupazione israeliana.

Alcuni designer israeliani, tra cui Dorit Baror e Yaron Minkowski, hanno controversamente rivendicato la sciarpa tradizionale come propria.

Per Bekkaoui, la keffiyeh è più di un semplice indumento: è un mezzo di comunicazione culturale secolare che considera “più forte di una bandiera.”

“Un tessuto senza contesto è solo un pezzo di stoffa senz'anima,” ha detto. “Credo sia importante conoscere e raccontare quelle storie, che si tratti del motivo della keffiyeh o, ad esempio, del pied-de-poule, che ha anch'esso migliaia di anni.”

La criminalizzazione della Keffiyeh

Dal 7 ottobre, la keffiyeh è sempre più inquadrata come simbolo di estremismo nei paesi occidentali. L'anno scorso, il CEO della Anti-Defamation League Jonathan Greenblatt ha paragonato la sciarpa palestinese alla svastica nazista.

Nella capitale tedesca Berlino, nonostante ospiti la più grande diaspora palestinese d'Europa con 300.000 persone, le scuole hanno vietato la keffiyeh come “minaccia alla pace scolastica.”

Anche la Francia ha implementato restrizioni simili, con individui che affrontano detenzioni, multe o l'obbligo di rimuovere il capo.

La repressione si estende oltre l'Europa. Il parlamento dell'Ontario ha vietato le keffiyeh dalle sue aule, mentre negli Stati Uniti chi le indossa ha subito attacchi violenti, incluso il ferimento di tre studenti universitari, uno dei quali è rimasto paralizzato.

Per Bekkaoui, la reazione alla sua collezione ha portato all'isolamento professionale. “Colleghi e amici si sono allontanati, alcuni hanno persino boicottato il mio lavoro e tentato di cancellarmi. È stato un periodo difficile, ma ha anche rafforzato il mio impegno a rimanere fedele ai miei valori, anche di fronte alle avversità,” ha detto.

Nonostante il respingimento dell'industria e la crescente demonizzazione della keffiyeh, rimane risoluto. “Attraverso la moda, voglio denunciare l'ingiustizia subita dai palestinesi nel nostro cosiddetto mondo civilizzato,” ha detto. Mentre alcuni ambienti professionali si sono ritirati, il suo pubblico ha risposto con un supporto travolgente.

L'ipocrisia dell'industria

Mentre l'industria della moda si è allineata con entusiasmo a varie cause sociali, è rimasta in gran parte silente sul genocidio di Gaza da parte di Israele.

Quando la Russia ha invaso l'Ucraina, marchi di lusso come Balenciaga e la sua società madre Kering sono stati rapidi nel rilasciare dichiarazioni e donare all'UNHCR. La holding francese Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) ha seguito con una donazione di 5 milioni di euro al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Case di moda di alto livello – tra cui Dior, Hermès e Gucci – hanno chiuso negozi in Russia e aderito alle sanzioni internazionali.

Eppure, quando si tratta della Palestina, l'industria ha offerto solo indifferenza, ha lamentato Bekkaoui.

Il mondo della moda è “indubbiamente pieno di doppi standard,” ha detto. “La Keffiyeh Collection è stata accolta con critiche e controversie, con detrattori che sostenevano che politica e moda non dovrebbero mescolarsi. Avanti veloce al 2022, e le principali case di moda e riviste hanno apertamente sostenuto l'Ucraina.”

Nonostante il silenzio dell'industria, Bekkaoui rimane fermo nella sua missione. “Continuerò a incorporare temi di resistenza e giustizia, utilizzando la moda come un potente mezzo per sensibilizzare e amplificare le loro voci – fino a quando la Palestina sarà libera.”