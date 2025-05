La Türkiye ha condannato fermamente i recenti attacchi aerei di Israele sulla Striscia di Gaza assediata, che hanno provocato la morte di centinaia di palestinesi, definendo tali attacchi una continuazione di quella che descrive come la "politica di genocidio" di Tel Aviv.

In una dichiarazione rilasciata martedì, il Ministero degli Esteri turco ha affermato che questa escalation rappresenta una nuova fase di brutalità da parte del governo Netanyahu.

"Israele sfida l'umanità con le sue violazioni del diritto internazionale e dei valori universali nel modo più grave", si legge nella dichiarazione.

Il ministero ha inoltre avvertito che le azioni di Israele minacciano la stabilità regionale in un momento in cui si stanno compiendo sforzi globali per ristabilire la pace. "È inaccettabile che Israele stia causando una nuova spirale di violenza", ha dichiarato.

Ankara ha esortato la comunità internazionale a prendere una posizione ferma contro l'aggressione di Israele, sottolineando la necessità di un cessate il fuoco immediato e duraturo, nonché la consegna senza ostacoli di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.

"La Türkiye ribadisce il suo incrollabile sostegno alla giusta causa del popolo palestinese e riafferma il suo impegno a contribuire agli sforzi volti a garantire pace e stabilità nella regione", ha concluso la dichiarazione.