Il ministro israeliano di estrema destra per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha concluso martedì la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti, tra gli slogan pro-palestinese, “Libertà per la Palestina” da parte di manifestanti all'interno del Campidoglio.

Un video diffuso sui social media ha mostrato diversi sostenitori della causa palestinese che gridavano lo slogan “Libertà per la Palestina” rivolgendolo direttamente a Ben-Gvir durante la sua visita al Congresso degli Stati Uniti.

In un post su X, il ministro estremista ha dichiarato di aver concluso la sua “visita diplomatica negli Stati Uniti al Campidoglio, tenendo incontri importanti con membri di spicco del Congresso che hanno espresso il loro pieno sostegno a Israele.”

La scorsa settimana, Ben-Gvir è arrivato negli Stati Uniti per la sua prima visita da quando è entrato a far parte del governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu alla fine del 2022 e da quando Donald Trump ha assunto l'incarico presidenziale a gennaio.

Durante il suo viaggio, Ben-Gvir ha affrontato cori pro-palestinesi in diverse località, come mostrato in video diffusi sulle piattaforme social. Inoltre, il ministro israeliano ha ricevuto critiche da parte di sostenitori delle famiglie degli ostaggi israeliani al suo arrivo in un aeroporto della Florida, secondo video ampiamente condivisi sui social media.

Sebbene Ben-Gvir abbia menzionato nei suoi post di aver incontrato membri del Congresso statunitense, non ha però dichiarato di aver incontrato alcun rappresentante ufficiale dell'amministrazione statunitense.

Mercoledì ha anche affermato che i Repubblicani statunitensi sostengono la sua richiesta di bombardare depositi di cibo e aiuti nella martoriata Gaza. Tuttavia, il giorno successivo, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha respinto tale affermazione, definendo le sue dichiarazioni una “completa contraddizione” rispetto alla politica statunitense.

La precedente amministrazione statunitense guidata da Joe Biden aveva boicottato Ben-Gvir a causa della sua retorica anti-pace, dell'incitamento alla violenza contro i palestinesi e del suo sostegno alla costruzione di insediamenti nei territori occupati.

Anche il ministro delle Finanze di linea dura, Bezalel Smotrich, aveva affrontato un boicottaggio simile sotto l'amministrazione Biden, ma ha visitato Washington a febbraio durante l'amministrazione Trump.

Chiamate pubbliche per espellere i palestinesi

Ben-Gvir e Smotrich sono tra le figure più estreme del governo di Netanyahu, noti per la loro retorica anti-palestinese e per le loro dichiarazioni pubbliche a favore dell'espulsione dei palestinesi dalle loro terre.

I due ministri hanno apertamente incoraggiato la violenza dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietà in Cisgiordania occupata, dove gli attacchi sono aumentati drasticamente dall'inizio della guerra di Israele contro Gaza nell'ottobre 2023.

Più di 52.300 palestinesi sono stati uccisi a Gaza in un brutale attacco israeliano dall'ottobre 2023, la maggior parte dei quali donne e bambini.

La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto lo scorso novembre contro Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.