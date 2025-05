La Türkiye accoglie con favore l'atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che "tiene conto delle sue sensibilità", ha dichiarato il Presidente Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo che i due discutono spesso reciprocamente sulla questione siriana.

"Credo che il mio amico Trump ed io porteremo un impulso molto diverso" alle relazioni tra Stati Uniti e Türkiye nei prossimi giorni, ha osservato Erdogan al suo ritorno da una visita in Italia.

Il presidente Erdogan ha sottolineato che incontrerà il Presidente Trump di persona alla prima occasione, aggiungendo che la loro conversazione telefonica è stata "molto cordiale, produttiva e amichevole".

"Le relazioni tra i due paesi sono radicate. Ci sono molti argomenti da discutere e passi da compiere. Pertanto, i nostri ministeri stanno continuando a lavorare per l'incontro che definirà il corso delle relazioni tra Türkiye e Stati Uniti", ha aggiunto.

La Türkiye sostiene la visione di Trump sulla guerra tra Russia e Ucraina, ha affermato il presidente, aggiungendo: "Sulla Siria, possiamo vedere che entrambi ci comprendiamo come leader. Ovviamente, continueremo a cercare compromessi ragionevoli nelle aree in cui potremmo non essere d'accordo.

"Crediamo che il dialogo e la diplomazia possano aiutarci a superare questioni percepite come rischi da vari ambienti", ha aggiunto.

Cooperazione con l'Italia

Sulle relazioni bilaterali con l'Italia, Erdogan ha evidenziato che Ankara e Roma stanno rafforzando una cooperazione non solo nell'industria della difesa, ma anche in settori ad alta tecnologia come l'aviazione e lo spazio.

I trasferimenti tecnologici reciproci tra i due paesi rafforzeranno l'industria della difesa domestica della Türkiye e forniranno all'Italia nuove prospettive ed energia, ha aggiunto Erdogan.

Il presidente ha detto che durante i suoi incontri con il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni e il Presidente Sergio Mattarella, ha espresso l'aspettativa di Ankara che Roma sostenga la candidatura della Turchia all'adesione all'UE con contributi concreti.

Ha aggiunto di aver sottolineato l'importanza critica della Türkiye per la sicurezza economica e militare dell'Europa, "in un momento in cui l'architettura della sicurezza europea è intensamente dibattuta".

Türkiye e Italia hanno concordato di continuare a lavorare in stretta coordinazione su queste questioni, ha aggiunto. Gli incontri hanno anche affrontato questioni regionali e globali, ha detto, aggiungendo che si aspetta che l'Italia fornisca "un supporto più forte" per un ritorno al cessate il fuoco a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina e il sollievo dalla catastrofe umanitaria.

Cooperazione della Türkiye con l'Africa

L'Italia ha fatto una proposta alla Türkiye riguardo a passi congiunti verso l'Africa, ha detto Erdogan, sottolineando che non c'è motivo per non cooperare, dato che Ankara può "facilmente intraprendere" un tale passo insieme a Roma.

L'approccio della Türkiye sull'Africa è chiaro, ha detto, aggiungendo che la Türkiye è lieta di espandere le sue basi di cooperazione nel continente africano con i paesi occidentali che condividono l'approccio "win-win" tra due parti.

"A questo proposito, siamo sempre aperti a cooperazioni e partenariati bilaterali e trilaterali", ha detto.

Industria della difesa

Erdogan ha osservato che la Turchia ha fatto progressi significativi nel campo della difesa negli ultimi anni, con sistemi di difesa, inclusi munizioni e attrezzature aeree, terrestri e navali, osservati con grande interesse in tutto il mondo.

Sottolineando l'esperienza dell'Italia nel settore della difesa, ha detto che il trasferimento tecnologico reciproco non solo rafforzerebbe l'industria della difesa domestica della Türkiye, ma fornirebbe anche all'Italia una nuova prospettiva ed energia.

"Stiamo anche facendo sforzi per avanzare le nostre relazioni con la Grecia sulla base della cooperazione, delle buone relazioni di vicinato, dell'amicizia e dell'alleanza", ha aggiunto.

Guerra Russia-Ucraina

Erdogan ha detto che Ankara spera di sviluppare ulteriormente e ampliare il cessate il fuoco dichiarato dalla Russia nella guerra in corso con l'Ucraina, aggiungendo che questo cessate il fuoco temporaneo aprirà la porta a una pace duratura.

Notando che la Türkiye aveva dichiarato fin dall'inizio che la guerra tra Russia e Ucraina poteva finire solo con una pace giusta e duratura, Erdogan ha detto: "Non abbiamo mai perso la speranza a questo riguardo. Anche quando il conflitto è diventato più intenso, abbiamo portato le parti al tavolo (dei negoziati) e proposto colloqui di pace. Tali momenti sono maturi per provocazioni e interventi."

"Pertanto, senza permettere a coloro che vogliono avvelenare il processo, sia la Russia che l'Ucraina dovrebbero discutere sinceramente la pace, e questa guerra deve finire ora."

"Questa guerra non è importante solo per i due paesi, ma anche per la sicurezza globale, poiché questa guerra ha causato perdite per tutti. Le perdite maggiori sono state per Russia e Ucraina. Una pace giusta, tuttavia, non avrà perdenti. Affinché il processo di pace abbia successo a lungo termine, entrambe le parti devono costruire una fiducia reciproca. Come Türkiye, continueremo a contribuire e sostenere la pace", ha affermato.