Il Ministero degli Affari Esteri turco ha annunciato venerdì che il Ministro degli Esteri Hakan Fidan è stato ricevuto a Kiev dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

A margine della sua visita ufficiale, Hakan Fidan ha anche incontrato il capo dell'Ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sugli incontri.

Il Ministro degli Esteri turco aveva precedentemente tenuto una conferenza stampa congiunta con il suo omologo ucraino Andrii Sybiha.

Durante la conferenza stampa, Hakan Fidan ha espresso l'auspicio che la Türkiye possa ospitare, nel prossimo round dei colloqui di pace, anche il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ai quali dovrebbero partecipare anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Sybiha ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a discutere una tregua temporanea e ha sottolineato che il loro obiettivo è porre fine alla guerra quest'anno. Ha aggiunto che sono disponibili a prendere in considerazione una tregua di 30, 50 o 100 giorni.

All'inizio di questa settimana, il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva annunciato che Mosca era pronta per un secondo round di colloqui di pace in Türkiye e aveva completato il documento di posizione. Tuttavia, i funzionari ucraini avevano dichiarato di non aver ancora ricevuto il memorandum.

Russia e Ucraina hanno tenuto i loro primi colloqui diretti dopo tre anni il 16 maggio a Istanbul, dove hanno raggiunto un accordo per uno scambio di prigionieri su larga scala che ha coinvolto un totale di 1.000 persone da entrambe le parti.