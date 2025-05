La Türkiye ha condannato le dichiarazioni rilasciate dalle autorità greche in occasione dell’anniversario delle ‘infondate rivendicazioni del Pontus’.

Il Ministero degli Affari Esteri, in una dichiarazione rilasciata lunedì, ha affermato:

"Condanniamo le deliranti dichiarazioni delle autorità greche, fatte con il pretesto dell’anniversario delle infondate accuse sul 'Pontus', che non trovano in alcun modo riscontro nei fatti storici".

Il Ministero ha respinto tali "rivendicazioni fantasiose", sottolineando che esse mirano a "diffamare la nostra Guerra d’Indipendenza, avviata il 19 maggio 1919 sotto la guida del Grande Leader Gazi Mustafa Kemal Atatürk, attraverso accuse immaginarie".

Ankara ha accusato la Grecia di "cercare di rileggere la storia al contrario", definendo tali affermazioni "infondate e prive di validità".

Il Ministero ha inoltre sottolineato che ‘‘e’ una realtà storica’’ che l’esercito greco, con il sostegno delle potenze imperialiste dell’epoca, abbia commesso ‘‘innumerevoli atrocità’’ in Anatolia durante l’occupazione.

Il ministero ha anche aggiunto che “le atrocità greche, menzionate anche nei rapporti della Commissione d’Inchiesta degli Alleati, sono state registrate nell’articolo 59 del Trattato di Pace di Losanna, che ha imposto alla Grecia il pagamento di risarcimenti per atti che violavano le leggi di guerra’’

La dichiarazione sottolinea che le “attività pontiche” emerse alla fine del XIX secolo come estensione delle “ambizioni della Megali Idea” greca sulle terre anatoliche “sono state condannate a un fallimento eterno grazie alla risoluta lotta del nostro popolo’’

Il Ministero ha invitato le autorità greche ad “abbandonare la politica di strumentalizzare a fini populistici gli eventi storici che hanno portato allo scambio di popolazioni turche e greche” e ha chiesto loro di “ricordare i crimini atroci commessi contro i turchi e altri gruppi etnici, a partire dal massacro di Tripoli del 1821”.

Il Ministero ha dichiarato che “tali iniziative, che mirano a danneggiare le relazioni che negli ultimi anni sono progredite con slancio positivo, devono ora cessare”.