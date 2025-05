L'Iran ha inviato una risposta a una lettera del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che chiedeva colloqui sul nucleare e avvertiva di possibili azioni militari in caso di rifiuto, ha dichiarato il suo ministro degli Esteri.

“Questa risposta ufficiale comprende una lettera in cui la nostra posizione riguardo alla situazione attuale e alla lettera di Trump è stata pienamente spiegata alla controparte”, ha dichiarato giovedì Abbas Araghchi all'agenzia di stampa ufficiale IRNA.

Ha aggiunto che la lettera è stata consegnata all'Oman, che in passato ha fatto da intermediario in assenza di relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran.

Trump, che nel 2018 ha ritirato gli Stati Uniti da un accordo che prevedeva l'alleggerimento delle sanzioni all'Iran in cambio di una limitazione del suo programma nucleare, si dice ora aperto a colloqui diplomatici.

All'inizio di marzo il presidente degli Stati Uniti ha rivelato di aver inviato una lettera alla Guida suprema iraniana Ali Khamenei.

Allo stesso tempo, Trump ha portato avanti il suo programma di “massima pressione” che prevede ulteriori sanzioni contro Teheran e la minaccia di un'azione militare in caso di rifiuto di negoziare.

Araghchi ha ribadito l'opposizione dell'Iran a colloqui diretti con gli Stati Uniti nel contesto della “campagna di massima pressione” di Trump.

“La nostra politica rimane quella di non negoziare direttamente (con Washington) sotto la 'massima pressione' e la minaccia di un'azione militare, ma i negoziati indiretti, come quelli che hanno avuto luogo in passato, possono continuare”, ha detto Araghchi.

Intermediari

L'Iran e gli Stati Uniti non hanno relazioni diplomatiche ufficiali dal 1980.

Tuttavia, i due Paesi si sono impegnati indirettamente attraverso l'ambasciata svizzera a Teheran, che rappresenta gli interessi statunitensi in Iran.

Anche l'Oman ha svolto il ruolo di mediatore in passato, così come il Qatar, in misura minore.

La lettera di Trump è stata consegnata all'Iran dagli Emirati Arabi Uniti.

L'Iran ha accettato l'accordo che limita il suo programma nucleare nel 2015 dopo i negoziati con le principali potenze, tra cui Stati Uniti e Cina.

I governi occidentali sospettano da decenni che Teheran stia cercando di sviluppare una capacità nucleare militare, un'accusa che l'Iran respinge, sostenendo che il programma sia destinato unicamente a scopi civili.

L'Iran ha continuato a rispettare l'accordo per un anno dopo che Trump si è ritirato, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, prima di ridurre i suoi impegni.