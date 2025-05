Il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan ha proposto martedì la firma di un accordo di pace con l'Azerbaigian e, contemporaneamente, un documento per lo scioglimento del Gruppo di Minsk dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).

“Comprendiamo l'agenda proposta dall'Azerbaigian per sciogliere il Gruppo di Minsk dell'OSCE. In effetti, se stiamo chiudendo il capitolo sul conflitto del Karabakh, e lo stiamo chiudendo, allora perché abbiamo bisogno di un formato che si occupa della sua risoluzione?” ha dichiarato Pashinyan durante una riunione dell'Assemblea Nazionale del paese nella capitale Erevan.

Pashinyan ha poi aggiunto che, tuttavia, il Gruppo di Minsk dell'OSCE ha de facto un contesto più ampio e che Erevan vuole assicurarsi che Baku non interpreti il passo dell'Armenia come un tentativo di “chiudere il conflitto sul suo territorio e trasferirlo in Armenia.”

“Proponiamo di concludere un accordo di pace e, contemporaneamente, sciogliere il Gruppo di Minsk dell'OSCE. Vale a dire, firmare entrambi i documenti nello stesso giorno,” ha affermato.

L'Azerbaigian non ha ancora commentato la proposta di Pashinyan.

Guerra del Karabakh

Istituito nel 1992, il Gruppo di Minsk dell'OSCE, presieduto da Francia, Russia e Stati Uniti, aveva l'obiettivo di facilitare la risoluzione del conflitto del Karabakh.

Le relazioni tra le due ex repubbliche sovietiche sono state tese dal 1991, quando l'esercito armeno occupò il Karabakh — un territorio riconosciuto a livello internazionale come parte dell'Azerbaigian — e sette regioni adiacenti.

La maggior parte del territorio è stata liberata dall'Azerbaigian durante una guerra di 44 giorni nell'autunno del 2020, conclusasi con un accordo di pace mediato dalla Russia che ha aperto la strada a colloqui di normalizzazione e demarcazione.

Nel settembre 2023, l'Azerbaigian ha stabilito la piena sovranità sul Karabakh dopo che le forze separatiste nella regione si sono arrese.

A marzo, Baku ed Erevan hanno dichiarato di aver raggiunto un consenso su un accordo di pace, ma da allora entrambi i paesi si sono accusati reciprocamente di attacchi transfrontalieri.