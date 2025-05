L’uomo accusato di aver ucciso due membri del personale dell’ambasciata israeliana fuori da un museo ebraico a Washington ha detto, dopo il suo arresto: "L’ho fatto per la Palestina, l’ho fatto per Gaza". Le autorità federali hanno definito l’episodio un atto di terrorismo mirato.

Secondo i documenti del tribunale, Elias Rodriguez, 31 anni, ha gridato "Libertà per la Palestina" mentre veniva portato via dopo l’attacco avvenuto mercoledì sera nella capitale degli Stati Uniti, rivelando dettagli inquietanti sull’accaduto.

Le vittime - una donna americana e un uomo israeliano - avevano appena lasciato un evento al Capital Jewish Museum e erano in procinto di celebrare il loro fidanzamento.

L'attacco è avvenuto durante quello che viene definito un genocidio da parte di Israele a Gaza, e le autorità statunitensi hanno avvertito sull’aumento del rischio di violenza a sfondo politico in America. Le missioni israeliane in tutto il mondo hanno rafforzato le misure di sicurezza e abbassato le bandiere a mezz’asta.

Rodriguez è stato accusato di aver ucciso funzionari stranieri e di altri reati, ma non ha presentato alcuna dichiarazione di colpevolezza durante la breve udienza in tribunale di giovedì.

I pubblici ministeri hanno affermato che ulteriori accuse sono probabili e che il caso è oggetto di indagine sia come atto di terrorismo che come crimine d’odio contro la comunità ebraica.

"La violenza basata sulla religione di una persona è codardia. Non è eroismo," ha dichiarato Jeanine Pirro, procuratrice ad interim degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. "L’antisemitismo, specialmente nella capitale, non sarà tollerato."

Rodriguez è comparso in tribunale federale indossando una tuta da detenuto bianca, e ha ascoltato senza mostrare emozioni mentre i procuratori illustravano le accuse che potrebbero comportare la pena di morte.

A casa della madre, vicino a Chicago, è stato attaccato alla porta un biglietto con la richiesta di privacy.

L'attacco era pianificato - Dichiarazione dell'FBI

Una dichiarazione rilasciata dall'FBI afferma che gli omicidi sono stati pianificati in anticipo. Le autorità hanno detto che Rodriguez ha volato da Chicago a Washington martedì e aveva una pistola nel bagaglio da stiva. Ha acquistato un biglietto per l'evento del museo solo tre ore prima dell'inizio.

Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano il sospettato mentre si aggira nei pressi del museo, si avvicina a un gruppo di persone e apre il fuoco. Secondo quanto riferito, dopo che le vittime sono cadute a terra, si è chinato su di loro e ha sparato di nuovo, apparentemente ricaricando l’arma, per poi fuggire dalla scena.

Rodriguez ha inoltre espresso ammirazione per un membro attivo dell'Aeronautica militare statunitense che, nel febbraio 2024, si è immolato con il fuoco davanti all’ambasciata israeliana, definendolo "coraggioso" e un "martire".

Nel febbraio 2024, Aaron Bushnell si è dato fuoco davanti all’ambasciata israeliana a Washington DC. Ha compiuto questo gesto per protestare contro quello che ha definito un genocidio a Gaza.

Prima di darsi fuoco, ha dichiarato: "Non sarò più complice di un genocidio". Bushnell ha trasmesso l’evento in diretta su Twitch, definendo la sua azione una "protesta estrema", ma non tanto estrema quanto le sofferenze subite dal popolo palestinese