Türkiye e Algeria sono determinate a rafforzare la loro partnership strategica, in particolare sulla diplomazia regionale, il commercio e le questioni umanitarie, ha dichiarato il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.

Dopo l'incontro con il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune lunedì, Fidan ha sottolineato la necessità di una consultazione più approfondita tra Ankara e Algeri.

“Come Türkiye e Algeria, vogliamo intensificare le nostre consultazioni sulle questioni regionali e sviluppare politiche congiunte,” ha affermato.

Entrambi i Paesi condividono una visione comune su diverse questioni globali, inclusa la guerra in corso a Gaza, ha osservato Fidan.

Posizione condivisa su Gaza e solidarietà con la Palestina

Fidan ha descritto la situazione a Gaza come un genocidio e ha ribadito il sostegno di entrambe le nazioni alla Palestina.

“La consegna degli aiuti umanitari e l'istituzione di un cessate il fuoco a Gaza rimangono le nostre massime priorità,” ha dichiarato.

“La Türkiye continuerà a sostenere fermamente il popolo palestinese fratello. Ringrazio ancora una volta i nostri fratelli algerini per aver difeso la causa palestinese.”

Visita al livello presidenziale in programma

Fidan ha annunciato che il Presidente Tebboune è atteso in Türkiye entro la fine dell'anno per il prossimo Incontro di Cooperazione Strategica ad Alto Livello, che rafforzerà ulteriormente le relazioni bilaterali.

Ha elogiato il crescente ruolo dell'Algeria nella diplomazia globale e nella stabilità regionale sotto la guida di Tebboune.

“L'Algeria è diventata uno dei garanti della stabilità in questa regione. Siamo lieti di osservare le prestazioni dell'Algeria come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,” ha detto Fidan.

Ha inoltre accolto con favore il successo dell'Algeria nel rappresentare le priorità regionali a livello globale.

Fiducia reciproca al centro dei legami

Fidan ha sottolineato il forte legame tra Türkiye e Algeria, descrivendo la fiducia reciproca come il pilastro delle relazioni bilaterali.

“Abbiamo fiducia nell'Algeria su ogni questione. La Türkiye sarà sempre un amico affidabile per l'Algeria,” ha affermato.

Ha aggiunto che le sue discussioni con il Ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf e il Presidente Tebboune hanno confermato che la forte volontà di cooperazione è ugualmente presente dalla parte algerina.

Rafforzare le partnership economiche e strategiche

Durante l'Incontro del Gruppo di Pianificazione Congiunta di lunedì, le delegazioni di entrambi i Paesi hanno esplorato opportunità in vari settori, tra cui commercio, trasporti, sanità e migrazione.

Fidan ha sottolineato il potenziale per aumentare il volume degli scambi bilaterali a 10 miliardi di dollari, notando che oltre 1.000 aziende turche stanno già contribuendo all'economia e all'occupazione in Algeria.

“Con gli accordi che saranno firmati per la promozione reciproca del commercio e degli investimenti, approfondiremo ulteriormente i nostri legami economici,” ha detto Fidan.

Ha inoltre indicato l'energia e la difesa come aree chiave di cooperazione:

“L'Algeria è uno dei nostri partner chiave nella sicurezza energetica. Vogliamo rafforzare ulteriormente la cooperazione in questo settore e continuare la nostra collaborazione nell'industria della difesa.”