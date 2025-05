In una dichiarazione congiunta, Türkiye, Giordania, Iraq, Libano e Siria hanno condannato tutti i tentativi di compromettere la sicurezza della Siria e hanno espresso il loro sostegno al suo governo.

Un incontro regionale sulla sicurezza tra la Siria e i suoi vicini regionali, Türkiye, Giordania, Iraq e Libano, si è tenuto domenica nella capitale giordana Amman, riunendo i ministri degli Esteri e della Difesa dei cinque paesi, insieme ai rispettivi capi dell’intelligence e leader militari.

A seguito dell’incontro, i paesi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, riaffermando il loro sostegno al “fraterno popolo siriano nei suoi sforzi per ricostruire la propria patria su basi che garantiscano la sicurezza, la stabilità, la sovranità e l’integrità territoriale della Siria, tutelando al contempo i diritti e la sicurezza di tutti i suoi cittadini.”

La sicurezza e la stabilità della Siria sono “essenziali” per la sicurezza e la stabilità della regione, si legge nella dichiarazione.

I paesi della regione hanno condannato tutti i tentativi e i gruppi che mirano a compromettere la sicurezza, la sovranità e la pace della Siria.

La dichiarazione aggiunge che i paesi hanno inoltre espresso sostegno al governo siriano in tutte le misure che adotterà al fine di rafforzare l’ordine pubblico, proteggere la stabilità della Siria e la sicurezza del suo popolo.

Aggressione di Israele contro la Siria

La dichiarazione ha inoltre condannato e respinto l’aggressione israeliana contro la Siria.

“Il tentativo di Israele di interferire negli affari siriani costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario, un attacco alla sovranità e all’integrità territoriale della Siria, nonché un’escalation che porterà a ulteriori conflitti”, si afferma nel documento.

I partecipanti hanno esortato la comunità internazionale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a far rispettare il diritto internazionale, porre fine alle violazioni israeliane e garantire il ritiro di Israele da tutti i territori siriani occupati.

Hanno inoltre chiesto a Israele di interrompere i suoi attacchi e di rispettare l’Accordo sul disimpegno firmato tra Siria e Israele nel 1974, accogliendo con favore gli esiti della Conferenza del Dialogo Nazionale Siriano.

Gruppi terroristici

I partecipanti hanno concordato di avviare un centro operativo congiunto per combattere il gruppo terroristico Daesh.

Hanno inoltre riaffermato la loro cooperazione nella lotta contro il traffico di droga e di armi, la criminalità organizzata e hanno espresso sostegno al rafforzamento delle capacità della Siria.

I paesi hanno ribadito il loro sostegno agli sforzi di ricostruzione della Siria, mobilitando il supporto internazionale per progetti di ripresa precoce e rafforzando le capacità del paese nella ricostruzione.

Hanno affermato la necessità di revocare le sanzioni contro la Siria per facilitarne la ricostruzione e soddisfare i bisogni della popolazione.

La dichiarazione ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione in ambito economico, commerciale e negli investimenti, nonché lo sviluppo delle infrastrutture, comprese quelle energetiche e dei trasporti, tra la Siria e i suoi vicini per sostenere la crescita economica.

I paesi coinvolti si sono impegnati a collaborare con le nazioni della regione, la comunità internazionale e le organizzazioni competenti delle Nazioni Unite per creare le condizioni di sicurezza, di vita e politiche necessarie per il ritorno “sicuro e sostenibile” dei rifugiati siriani, in conformità con il diritto internazionale.

Hanno inoltre sottolineato la necessità che la comunità internazionale continui a rispettare i propri obblighi nei confronti dei rifugiati nei paesi ospitanti fino al completamento del loro ritorno in Siria.

I paesi interessati hanno infine confermato che terranno un secondo ciclo di incontri in Türkiye nei prossimi mesi per dare seguito alle discussioni odierne e prendere le decisioni necessarie.