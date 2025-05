Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato domenica che la Russia si aspetta dagli Stati Uniti lo stesso rispetto per i propri interessi nazionali che essa mostra verso quelli americani.

In un'intervista rilasciata al giornalista russo Pavel Zarubin, e in parte diffusa tramite Telegram, Putin ha affermato: "Gli americani, il popolo americano e la leadership degli Stati Uniti — incluso il presidente — hanno i propri interessi nazionali, e noi li rispettiamo. Ci aspettiamo che ci venga riservato lo stesso trattamento."

Queste dichiarazioni arrivano dopo l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump, che lunedì incontrerà Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con l'obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco.

L'annuncio di Trump è arrivato dopo i colloqui di pace ad alto livello tra Russia e Ucraina, tenutisi a Istanbul con la mediazione della Türkiye. In questi incontri, le parti hanno concordato lo scambio reciproco di 1.000 prigionieri di guerra e la prosecuzione dei negoziati per un cessate il fuoco.

Parlando del conflitto in corso in Ucraina, definito dalla Russia un'"operazione militare speciale", il presidente Vladimir Putin ha sottolineato che il suo Paese ha la forza necessaria per portare a termine l'"operazione" con l'esito desiderato.

"Questo risultato consiste nell'eliminazione delle cause che hanno provocato la crisi, nella creazione di condizioni di pace durature a lungo termine e nella garanzia della sicurezza dello Stato russo", ha dichiarato Putin.

Il presidente russo ha inoltre indicato tra gli obiettivi del conflitto la "tutela degli interessi delle persone che vivono in quelle regioni, che parlano russo come lingua madre e considerano la Russia come la propria patria".