Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via a una serie di eventi in Michigan per commemorare i suoi primi 100 giorni in carica, con l'obiettivo di rassicurare gli americani sulla direzione del Paese.

“Guardate cosa sta succedendo: le aziende stanno arrivando a decine. Dovete vedere cosa sta accadendo. Tutti vogliono tornare in Michigan e ricominciare a costruire automobili,” ha dichiarato Trump durante un comizio al Collegio comunitario di Macomb, a nord di Detroit, martedì.

“Siamo qui stasera, nel cuore della nostra nazione, per celebrare i primi 100 giorni più di successo di qualsiasi amministrazione nella storia del nostro Paese — e questo secondo molte, molte persone,” ha aggiunto Trump.

“Questo è il miglior inizio di 100 giorni di qualsiasi presidente nella storia — e tutti lo stanno dicendo,” ha affermato.

Parlando in precedenza presso una base della Guardia Nazionale, Trump ha elogiato gli investimenti della sua amministrazione nella difesa e ha lodato il record di politica estera del suo primo mandato, dal 2017 al 2021.

‘Un investimento di 1 trilione di dollari nella difesa nazionale’

In un raro momento di bipartisanismo, il presidente ha elogiato la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, una democratica.

Il presidente degli USA ha dichiarato che Whitmer ha svolto un ruolo chiave nel “salvare” la base della Guardia Nazionale Aerea di Selfridge, a nord-est di Detroit, dove i media locali avevano riportato preoccupazioni sul futuro della base lo scorso anno.

“Sosterrò un investimento record di 1 trilione di dollari nella nostra difesa nazionale,” ha detto Trump, parlando davanti a decine di soldati, oltre che a Whitmer e Hegseth.

Durante il discorso, ha annunciato che la base di Selfridge riceverà 21 jet Boeing F-15X. Whitmer ha dichiarato in un comunicato che questa decisione ha garantito la missione della base ed è stata una “grande vittoria bipartisan per il Michigan” che proteggerà posti di lavoro.

Trump ha poi parlato a un comizio serale a Warren, vicino a Detroit. Questo evento, il più grande da quando ha assunto l'incarico il 20 gennaio, è stato un'opportunità per evidenziare quelli che la sua amministrazione considera i principali successi nei primi mesi del suo secondo mandato non consecutivo.

Un sondaggio Reuters/Ipsos di tre giorni, completato domenica, ha mostrato che il 42% degli intervistati approva la performance di Trump finora, mentre il 53% la disapprova. Questo dato è in calo rispetto al 47% di approvazione registrato nel sondaggio Reuters/Ipsos di gennaio.

La percentuale di intervistati che approva la gestione economica di Trump è solo del 36% nell'ultimo sondaggio, il livello più basso del suo attuale mandato o della sua presidenza 2017-2021.