Di Zulal Sema

Nel cuore di Istanbul, incastonato all'interno dei corridoi storici del Gran Bazar, un giovane ragazzo vagava tra il labirinto di negozi e atelier, assorbendo le immagini, i suoni e gli odori che avrebbero plasmato il suo futuro.

L'odore della pelle proveniente dai vivaci fabbricanti di borse riempiva l'aria, mescolandosi con gli odori muschiati dell'incenso e delle spezie.

Ogni passo risuonava con i saluti dei mercanti e degli artigiani, creando un ambiente accogliente e familiare.

Hakan Ugur aveva solo dieci anni quando fu introdotto in un mondo intriso di tradizione, dove ogni negozio e vicolo di Istanbul custodiva una storia da scoprire. "Il mio obiettivo era creare qualcosa che facesse fermare le persone a riflettere, per apprezzare l'arte e l'emozione che ci stanno dietro", racconta Ugur, ora 26 anni, si racconta a TRT World.

Istanbul un tempo vantava centinaia di artigiani tradizionali, ma ora i laboratori del Gran Bazar sono solo un'ombra di quello che era un commercio fiorente. La lavorazione artigianale è stata sostituita da prodotti senz'anima realizzati in fabbrica.

Il lavoro di Ugur ha attirato l'attenzione grazie a serie TV popolari come Resurrection: Ertugrul e Saladin: The Conqueror of Jerusalem.

L’artista ha contribuito a progettare repliche di scudi, elmi e spade del 14° secolo per il film storico.

Ugur è un maestro dell'antica arte del kalemkarlik (incisione ornamentale), collocandolo tra un piccolo gruppo di artisti che stanno ancora cercando di mantenere vivo il mestiere secolare.

Lui menziona che molti dei suoi maestri si sono trasferiti in altre città, rendendolo l'artista più giovane che lavora in questo settore all'interno del Gran Bazar e dell'Inn (Han), una ‘locanda’ storica del 17° secolo, situata su Cakmakcilar Slope, a sud di Eminonu. Come un ragazzo sia stato coinvolto nella scena dell'arte tradizionale è una storia a sé.

Nel grembo della città antica

Ugur proviene da una famiglia profondamente radicata nell'artigianato, e il suo viaggio nell'arte non è stato una coincidenza, ma un passaggio guidato. O almeno così gli sembra ora.

È nato e ha trascorso i primi anni della sua vita a Urfa, la città famosa per la storia del Profeta Ibrahim. Quando la famiglia si trasferì a Istanbul nel 2008, Ugur non si avventurò come gli altri a vedere il Bosforo a Ortaköy o a passeggiare per la Collina di Çamlıca. Invece, finì subito al Gran Bazar.

"Era il mio terzo giorno a Istanbul e già ero al bazar", dice Ugur, che sembra ancora così giovane da poter essere facilmente scambiato per un adolescente.

Suo cognato, Ismail Bulbul, era un maestro artigiano, e portò Ugur nel suo atelier.

Lì, Ugur ebbe il suo primo assaggio delle arti meticolose e disciplinate del kalemkarlik (incisione) e del sadekarlik (lapidario), gettando le basi del suo percorso artistico.

Nonostante la sua giovane età, in cui i ragazzi giocano a calcio o trascorrono ore a giocare ai videogiochi, Ugur rimase affascinato dai disegni intricati e iniziò subito a chiacchierare con gli artigiani esperti, che lo apprezzarono molto.

Fu durante questi primi giorni al Gran Bazar, tra i maestri delle tecniche secolari, che il viaggio artistico di Ugur ebbe inizio.

Il Gran Bazar era più di un mercato per lui; era una scuola viva e pulsante. "Ricordo di aver camminato per quelle strade affollate come se fossi il protagonista della storia."

"Ogni mercante, ogni proprietario di negozio mi conosceva. L'atmosfera era da favola—l'odore della pelle fresca, il bagliore dell'oro nelle vetrine, i suoni di martelli e scalpelli—era tutto così ispirante."

Il percorso di Ugur è stato non convenzionale. Invece di passare la sua infanzia a giocare all'aperto, stava imparando da suo cognato, un maestro nell'artigianato, l'arte tradizionale del kalemkarlık alla quale lo stava introducendo.

Fondere tradizione e arte

La vera vocazione di Ugur si è manifestata attraverso il kalemkarlık, l'arte ottomana dell'incisione sui metalli. Questa forma d'arte, radicata nella tradizione islamica, richiede precisione e creatività.

Consiste nell'incidere disegni complessi sulle superfici metalliche, spesso utilizzando motivi geometrici o floreali ispirati alla natura e alla spiritualità.

Le prime opere di Ugur, sebbene umili, crebbero rapidamente, incorporando questi ricchi e complessi disegni, fondendo tradizioni secolari con la sua sensibilità moderna.

È profondamente ispirato dall'etica della confraternita Ahi, una tradizione secolare turca e islamica delle corporazioni, che enfatizza la moralità nell'artigianato.

Ugur ricorda le parole del suo maestro "Il novanta per cento del lavoro è etica; solo il dieci per cento è lavoro fisico", un principio che egli segue fermamente.

Questa filosofia è diventata la pietra angolare del suo approccio al kalemkarlık. Nel suo laboratorio, sottolinea che il valore di ogni opera non risiede solo nella sua esecuzione, ma nel carattere dell'artista che la crea.

È un equilibrio tra competenza tecnica ed espressione spirituale, dove ogni pezzo d'arte è impregnato moralità.

L'arte di Ugur non è confinata a una sola tecnica. Si occupa anche di sadekarlık, un'arte correlata in cui abbellisce i metalli con disegni intricati. Questa fusione tra incisione e decorazione gli permette di infondere vita in oggetti quotidiani, come gioielli e pezzi ornamentali.

Ciò che distingue il lavoro di Ugur non è solo la sua abilità tecnica, ma le storie dietro ogni creazione. Che si tratti di un anello elaborato o di una spada cerimoniale, Ugur affronta ogni progetto con un profondo senso di storia e spiritualità, attingendo spesso a motivi ottomani come il rumi e il cintamani.

"Le mie opere più affascinanti sono quelle in cui i disegni sono stilizzati, più simbolici che realistici," spiega Ugur, indicando l'influenza dei principi di design ottomani che evitano la rappresentazione esatta.

"Nella nostra tradizione, crediamo che solo Dio possa creare la perfezione. Ciò che facciamo noi artisti è riflettere su quella perfezione in modo più astratto."

Come spiega Ugur, "Il kalemkarlık non è solo un mestiere di 300 o 500 anni; ma ha avuto inizio con l’umanità stessa. Si possono vedere le sue radici nei disegni rupestri antichi, nelle incisioni su pietra e persino nelle iscrizioni egizie. È nella nostra natura lasciare un segno, registrare qualcosa."

Ugur aggiunge: "Gli strumenti che uso sono semplici come lo erano mille anni fa—solo un martello e uno scalpello, senza uso della tecnologia. A volte, anche uno stuzzicadenti diventa uno strumento, a seconda della complessità del lavoro."

Questa filosofia ha guidato gran parte del suo lavoro, soprattutto nelle sue incisioni di uccelli, fiori e disegni celesti, che appaiono ultraterreni e onirici, ma sono radicati nelle antiche forme artistiche.

Ha anche attirato l'attenzione del mondo.

L'artigianato di Istanbul

In una collaborazione straordinaria, Ugur e la designer di gioielli smaltati Berna Turanci hanno ridato vita a un'arte antica di secoli: il Süleymaniye Isi (artigianato di Süleymaniye, Istanbul), una fusione distintiva tra l'arte viennese e quella ottomana che era rimasta dormiente per 300 anni.

L'arte che una volta fioriva nel cuore di Süleymaniye rifletteva i dettagli intricati della vita frenetica di Istanbul.

Tuttavia, questa tradizione iniziò a svanire quando i laboratori si trasferirono nel sito industriale di Rami negli anni '70. Il loro primo progetto, un piatto in rame con coperchio, segnò un'era.

Il pomello in ottone del piatto, progettato a forma di pigna, è stato fuso a sabbia e rivestito con oro 24 carati.

Il rame, delicatamente smaltato e cotto a 900 gradi, ha ottenuto una finitura straordinaria simile al vetro, richiamando la precisione dei suoi predecessori storici.

"Per 300 anni, nessuno ha osato provarci. Noi l'abbiamo riportato in vita nella sua forma originale," afferma Ugur. Il lavoro di Ugur è profondamente influenzato dalle eredità di grandi menti, sia artistiche che scientifiche.

Da Vinci a Sezgin: ispirazioni senza tempo

Una delle sue creazioni più celebri è un astrolabio di grandi dimensioni progettato per l'Università Tecnica di Istanbul (ITU), in occasione del suo 250° anniversario.

"L'astrolabio è più di uno strumento; è un ponte tra scienza e arte, una testimonianza del genio degli studiosi islamici."

Questo astrolabio, un progetto di 950 anni fa meticolosamente replicato da Ugur, è stato installato facendo da opera centrale nell'area paesaggistica dell'università.

Oltre al suo lavoro per l'ITU, Ugur ha realizzato una serie di astrolabi in edizione limitata per Kuveyt Turk nel 2019, di per onorare il rinomato studioso della storia della scienza nel mondo islamico Fuat Sezgin, nell’anno dedicato a lui.

Ha creato 150 pezzi artigianali per i clienti prestigiosi della banca, ciascuno dei quali incarnava l'eredità della devozione di Sezgin nel rivitalizzare i lavori della scienza islamica.

"Con queste opere, volevo rendere omaggio non solo al passato, ma anche portare quella conoscenza nel moderno artigianato," afferma Ugur.

Questo progetto ha segnato un momento cruciale nella sua carriera, fondendo la sua passione per il patrimonio islamico con l'arte contemporanea. L'approccio artistico di Ugur, radicato nella perseveranza e nella creatività visionaria di Leonardo Da Vinci e Vincent van Gogh, offre una nuova prospettiva che intreccia perfettamente l'influenza classica con l'espressione moderna.

"La capacità di Da Vinci di incorporare strati di significato nel suo lavoro è qualcosa che cerco di rispecchiare nei miei pezzi", rivela Ugur, evidenziando l'intricato processo di pensiero che plasma ogni creazione. Questa filosofia è al centro della sua collezione "Eyes Don't Lie", uno straordinario omaggio all'arte rinascimentale che ridefinisce la gioielleria tradizionale. Mescolando tecniche classiche con l'estetica contemporanea, Ugur trasforma ogni intricato occhio dipinto a olio su metalli preziosi come argento, rame e oro in più di un pezzo decorativo. "Ogni pezzo è più di un semplice gioiello: è il riflesso di un'emozione, una storia che aspetta di essere raccontata", spiega Ugur, sottolineando la profondità emotiva che infonde nel suo lavoro.

Trasmettere l'eredità

Nel 2024, l'artista ventiseienne Hakan Ugur ha aperto il suo atelier nel Buyuk Valide Han. Tuttavia, per raggiungere l'atelier WM Design di Ugur, situato all'interno di questa struttura secolare, bisogna prima passare attraverso il Grand Bazaar. " Buyuk Valide Han offre una delle viste più belle di Istanbul," afferma Ugur mentre ci guida attraverso il suo laboratorio. Passando attraverso le mura di pietra e gli archi, aggiunge: "A volte mi chiedo degli artigiani e delle figure illustri che hanno lavorato qui prima di me, e mi sento come un kalemkar (artista incisore) che viaggia nel tempo." Il Buyuk Valide Han, che ospita la Torre di Eirene, è la più grande locanda (Han) commerciale di Istanbul per dimensioni, ricco di misticismo e storia.

Ugur condivide un affascinante segreto sulla storia imperiale del luogo.

"Si dice che una delle donne più potenti della storia ottomana, Kosem Sultan, abbia conservato la sua fortuna, venti bauli pieni di fiorini d'oro, nella torre qui," racconta.

"Dopo la sua morte, questo immenso tesoro fu lasciato allo stato." Questa narrazione storica aggiunge un ulteriore strato di fascino all'atelier nascosto di Ugur, fondendo la sua arte con la grandezza dell'eredità imperiale ottomana. Hakan Ugur ha tenuto la sua prima mostra internazionale di incisione a Eskisehir nel 2017. La sua seconda esposizione ha avuto luogo nel 2019, presentando le sue incisioni e i suoi lavori in tombacco sul padiglione Hunkar di Istanbul, risalente a 350 anni fa.

Mentre si prepara per la sua prossima mostra, Ugur sta già pensando al futuro, non solo al suo, ma anche a come trasmettere ciò che ha imparato. "Ho 15 studenti ora," dice, "e spero di insegnare a molti altri. Quest'arte è sopravvissuta per secoli, e dobbiamo assicurarci che sopravviva per molti altri ancora."