Su iniziativa del Primo Ministro dell’epoca, Adnan Menderes, il Parlamento turco deliberò l'invio di truppe in Corea del Sud per contrastare l'offensiva nordcoreana. La brigata turca, distinguendosi per audacia e straordinarie capacità operative, si guadagnò l'appellativo di "unità d'élite" e svolse un ruolo determinante nell'invertire la sorte del conflitto.

Mustafa Recberoğlu, veterano novantaseienne della Guerra di Corea residente a Istanbul, ha condiviso con TRT World le sue memorie, visibilmente commosso: "Dopo aver completato l'addestramento ad Ankara, partimmo da Iskenderun. Attraversammo il Canale di Suez, navigammo per oceani e, al termine di un estenuante viaggio, approdammo in Corea. Affrontammo innumerevoli difficoltà e perdemmo molti compagni. Ogni volta che rievoco quei giorni, mi commuovo profondamente. Non vorrei mai più assistere a un simile conflitto, ma una volta scoppiata la guerra, non puoi sottrarti ad essa."

Il battaglione turco fu una delle prime forze straniere a raggiungere la Corea. Circa 900 soldati turchi persero la vita durante la guerra. 462 di loro riposano nel Cimitero del Monumento alle Nazioni Unite di Busan, in Corea del Sud.

Il Soldato Turco Cambiò la Sorte della Guerra

L'Ambasciatore turco in Corea del Sud, Murat Tamer, ha dichiarato: "Nel 70° anniversario della Guerra di Corea, onoriamo i nostri martiri con rispetto e gratitudine. L'esercito turco ha mostrato grande eroismo durante la guerra e ha cambiato la sorte del conflitto. Con la loro vittoria nella Battaglia di Kumyangjang-ni, hanno permesso alle forze delle Nazioni Unite di riorganizzarsi."

La Guerra di Corea ha gettato le basi per la solida amicizia tra la Türkiye e la Corea del Sud. I due Paesi sono conosciuti come "fratelli di sangue" e continuano a sviluppare i loro legami in tutti i settori. I soldati turchi rimasero nella regione fino al 1971, continuando a svolgere compiti di mantenimento della pace.

I sacrifici dei soldati turchi non si limitarono al campo di battaglia, ma si manifestarono anche attraverso gli aiuti umanitari. La Türkiye è stato l'unico paese a costruire scuole per i bambini coreani orfani. La storia di una di queste bambine, Ayla, rappresenta un esempio di speranza per l'umanità.

Durante la guerra, un soldato turco di nome Süleyman Dilbirliği trovò una bambina di 5 anni che aveva perso la sua famiglia e le diede il nome di Ayla. Ayla, in turco, significa "anello di luce visibile attorno alla luna e alle stelle". La sua storia rimane un simbolo di compassione e speranza in mezzo alla tragedia.

Non Dimenticheremo Mai i Loro Sacrifici"

Süleyman si prese cura di Ayla per 15 mesi, accogliendola nella caserma dell'esercito turco. Quando si preparava a tornare in Türkiye, chiese aiuto ai suoi superiori per iscrivere Ayla alla scuola Ankara, fondata dall'esercito turco in Corea del Sud.

Per Süleyman, lasciare Ayla fu una decisione difficile. Desiderava portarla con sé in Türkiye e crescerla come una figlia. Secondo i registri storici, cercò di portarla fuori dal paese nascosta in una valigia, ma non riuscì nel suo intento.

Anni dopo, Ayla e Süleyman si ritrovarono di nuovo insieme in Corea del Sud. Questo incontro emozionante ha dimostrato ancora una volta quanto siano forti i legami tra i due paesi.

L'Ambasciatore della Corea del Sud ad Ankara, Won IK Lee, ha dichiarato a proposito dell'incontro: "I sacrifici dei soldati turchi hanno lasciato tracce indelebili nella memoria del popolo coreano. La Repubblica di Corea non dimenticherà mai questi sacrifici."