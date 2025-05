Le borse asiatiche sono aumentate poiché i timori di una guerra commerciale si sono attenuati grazie all'annuncio di Donald Trump sull'esenzione dai dazi per l'elettronica. Tuttavia, il dollaro si è indebolito e l'oro, bene rifugio per eccellenza, ha raggiunto un nuovo record a causa dei timori che il sollievo fosse di breve durata.

Dopo le forti oscillazioni della scorsa settimana, i mercati lunedì hanno avuto un inizio relativamente stabile, in seguito alla notizia di venerdì che la Casa Bianca avrebbe esentato smartphone, semiconduttori, computer e altri dispositivi dai pesanti dazi "reciproci".

L'annuncio ha fornito una necessaria iniezione di ottimismo per gli investitori, che erano stati indotti a ritirarsi dopo i cambiamenti di posizione sui dazi del presidente degli Stati Uniti e le misure di ritorsione della Cina.

Tutti e tre i principali indici di Wall Street hanno chiuso in forte rialzo, grazie anche alle dichiarazioni di un alto funzionario della Federal Reserve, che ha affermato che la banca era pronta a intervenire per sostenere i mercati finanziari.

Anche l'Asia ha seguito questa tendenza, con le aziende tecnologiche che hanno contribuito a far salire Hong Kong di oltre il 2%, mentre Tokyo, Shanghai, Sydney, Seoul, Singapore, Wellington, Taipei e Manila hanno registrato aumenti significativi.

Dopo un periodo di azioni di prezzo caotiche, si intravedono spiragli di luce che forniscono una guida necessaria agli operatori che valutano il rischio e la liquidità, il che potrebbe migliorare le condizioni di liquidità e riportare una relativa calma nei mercati," ha dichiarato Chris Weston di Pepperstone.

Tuttavia, domenica Trump ha cercato di ridimensionare le dichiarazioni, affermando che le esenzioni erano state fraintese e scrivendo sulla sua piattaforma Truth Social che "NESSUNO se la cava facilmente, soprattutto non la Cina, che di gran lunga ci tratta peggio di tutti!"

Ha aggiunto che avrebbe annunciato un nuovo dazio sui semiconduttori "entro la prossima settimana". Il suo segretario al commercio, Howard Lutnick, ha precisato in precedenza che i dazi sui chip sarebbero probabilmente stati introdotti "entro un mese o due".

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato lunedì che il protezionismo "non porta da nessuna parte" e che una guerra commerciale non avrebbe "vincitori", pochi giorni dopo che Pechino ha imposto dazi del 125% sui beni statunitensi, pur suggerendo che non avrebbe adottato ulteriori misure di ritorsione in futuro.

Washington ha aumentato i dazi sui beni cinesi al 145% ed escluso la Cina da una pausa di 90 giorni sui dazi punitivi annunciata mercoledì dalla Casa Bianca.

Oltre a generare panico nei mercati azionari, l'incertezza causata dalla politica commerciale di Trump ha colpito anche il dollaro, alimentando preoccupazioni sul futuro della principale economia mondiale.

Lunedì il dollaro ha esteso le perdite rispetto alle principali valute, con l'euro ai massimi da tre anni e il franco svizzero al livello più forte degli ultimi dieci anni.

Anche i titoli di Stato statunitensi restano sotto pressione per i timori che la Cina e altri paesi possano vendere le loro vaste riserve, mettendo in discussione la posizione degli Stati Uniti come rifugio sicuro.

L'oro, bene rifugio per eccellenza nei periodi di turbolenza, ha raggiunto un nuovo picco di 3.245,75 dollari lunedì, favorito dal dollaro più debole.

Le preoccupazioni sull'impatto delle misure hanno spinto Susan Collins, capo della Fed di Boston, a dichiarare al Financial Times che i funzionari sarebbero "assolutamente pronti" a utilizzare i loro strumenti per stabilizzare i mercati finanziari, se necessario.

In un'intervista separata con Yahoo Finance, ha affermato: "Più alti sono i dazi, maggiore è il rischio di rallentamento della crescita e di aumento dell'inflazione che ci si potrebbe aspettare."

Ha aggiunto che si aspetta che l'inflazione superi "ampiamente" il 3% quest'anno, ma non prevede un "significativo" rallentamento economico.