Elon Musk ha espresso il suo sostegno per l'impeachment del suo ex alleato politico, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, poche ore dopo che il presidente ha minacciato di tagliare miliardi di dollari in sussidi governativi e contratti destinati alle aziende del miliardario tecnologico.

"Presidente contro Elon. Chi vince? Io punto su Elon. Trump dovrebbe essere messo sotto accusa e JD Vance dovrebbe sostituirlo," ha scritto un noto utente conservatore su X.

"Sì," ha risposto Musk.

Musk e Trump si sono scambiati frecciatine sempre più pungenti nel corso di giovedì, dopo che il miliardario tecnologico ha lasciato l'amministrazione e ha iniziato a opporsi al massiccio piano di spesa e tasse di Trump.

Trump ha lasciato intendere che potrebbe vendicarsi del suo ex collaboratore tagliando miliardi di dollari in finanziamenti governativi destinati alle aziende di Musk.

"Il modo più semplice per risparmiare nel nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari, è terminare i sussidi e i contratti governativi di Elon," ha scritto in un post sui social media. "Sono sempre stato sorpreso che Biden non l'abbia fatto!"

In risposta, Musk ha dichiarato: "Alla luce delle dichiarazioni del Presidente sulla cancellazione dei miei contratti governativi, @SpaceX inizierà immediatamente il decommissionamento della sua navetta Dragon."

'Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni'

Musk ha affermato che Trump avrebbe perso le elezioni statunitensi del 2024 senza il suo sostegno e ha suggerito che potrebbe essere il momento per il paese di creare un nuovo partito politico.

"Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni, i Democratici avrebbero il controllo della Camera e i Repubblicani sarebbero 51-49 al Senato," ha scritto Musk su X. "Che ingratitudine."

Musk ha pubblicato un sondaggio chiedendo ai suoi oltre 220 milioni di follower se sia giunto il momento di formare un nuovo partito politico negli Stati Uniti. Sebbene il sondaggio abbia ancora 23 ore per concludersi, quasi l'83% dei partecipanti ha risposto che è ora.

I commenti, e l'apparente sondaggio politico, segnano l'ultima escalation nella crescente disputa tra i due ex alleati politici dopo che Musk ha lasciato la Casa Bianca, dove guidava gli sforzi di Trump per ridurre il governo.

Trump ha dichiarato giovedì di essere "molto deluso" da Musk, in mezzo alla campagna del miliardario tecnologico contro il piano di spesa e tasse simbolo del presidente.

Il presidente ha suggerito che le critiche di Musk al suo "grande, bellissimo piano" potrebbero essere radicate nella gelosia. "Penso che gli manchi il posto. Penso che sia uscito e all'improvviso non era più in questo bellissimo Studio Ovale," ha detto.

"Sono molto deluso, perché Elon conosceva i meccanismi interni di questo piano meglio di quasi chiunque altro qui presente, meglio di voi. Conosceva tutto. Non aveva problemi con esso. All'improvviso, ha avuto un problema, e l'ha sviluppato solo quando ha scoperto che avremmo dovuto tagliare il mandato sui veicoli elettrici," ha detto Trump nello Studio Ovale mentre ospitava il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Le azioni Tesla calano in mezzo alla disputa

Il "mandato sui veicoli elettrici" si riferisce a un credito d'imposta una tantum fino a 7.500 dollari per chi acquista veicoli elettrici.

Le azioni di Tesla sono scese bruscamente nel trading di fine giornata, con il produttore di automobili in calo di quasi il 16% in mezzo alla crescente disputa.