La vera ragione dietro il tentativo di riforma giudiziaria di Netanyahu

Benjamin Netanyahu, per consolidare il suo potere ed evitare la responsabilità, rischia di approfondire le divisioni politiche, indebolire la sua fragile coalizione e destabilizzare l’economia israeliana.

Il Primo Ministro israeliano sta rinnovando i suoi sforzi per attuare controverse riforme giudiziarie che darebbero al suo governo un maggiore controllo sulle nomine giudiziarie e indebolirebbero significativamente l’indipendenza della Corte Suprema del Paese.

Queste proposte, che all'inizio dell'anno hanno scatenato proteste di massa, hanno portato alle più grandi manifestazioni nella storia di Israele, costringendo il governo a sospendere temporaneamente la legislazione.

L’amministrazione di Netanyahu giustifica le riforme sostenendo che sono necessarie per rafforzare la democrazia. Anche i suoi alleati hanno espresso il loro sostegno alla necessità di limitare quella che definiscono un’ingerenza della Corte Suprema negli affari parlamentari.

Tuttavia, la realtà è ben diversa.

Le paure per rendere conto

Il ritorno dell'urgenza per la revisione del sistema giudiziario da parte di Netanyahu è arrivato dopo che questa settimana è comparso in tribunale per accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia. Inoltre, le richieste pubbliche di rendere conto sulla responsabilità per gli attacchi del 7 ottobre, lanciati da Hamas contro Israele, stanno aumentando. Un'indagine giudiziaria approfondita potrebbe rivelare dettagli dannosi sulla preparazione (o mancanza di preparazione) del governo Netanyahu, e potrebbe implicare anche alti funzionari, incluso lo stesso primo ministro.

In questo contesto, le riforme sembrano mirare a proteggere il primo ministro e il suo governo da controlli e responsabilità piuttosto che essere basate su principi. Un recente rapporto severo di una commissione, guidata dalle vittime degli attacchi e dai parenti degli ostaggi, ha accusato Netanyahu di danneggiare i meccanismi decisionali di alto livello e di promuovere condizioni che hanno facilitato gli attacchi del 7 ottobre.

Se la Corte Suprema dovesse nominare un giudice indipendente per supervisionare le indagini sul comportamento di Netanyahu, la crescente rabbia popolare potrebbe aumentare, dato che il primo ministro sembra determinato ad evitare tale scenario. Un'inchiesta ufficiale dello Stato potrebbe portare a una revisione dettagliata dei comportamenti pre-bellici di Netanyahu, portando alla testimonianza di numerosi testimoni e preparando il terreno per eventuali azioni legali. Questo potrebbe ostacolare gli sforzi di Netanyahu di negare le accuse e di incolpare l'esercito per gli attacchi.

https://x.com/haaretzcom/status/1869721848277278765

Tuttavia, la pressione pubblica ha cominciato a raccogliere i frutti . Yariv Levin, ministro della Giustizia israeliano e principale artefice del piano di revisione del sistema giudiziario, si trova ora a dover affrontare le richieste di nomina di un nuovo presidente della Corte Suprema entro la metà di gennaio del prossimo anno.

Questo potrebbe complicare gli sforzi del primo ministro di ritardare il processo di nomina e di promuovere un giudice che favorisca Netanyahu e la sua coalizione di estrema destra. Considerando la scarsità di tempo, l'ascesa del giudice di tendenze di sinistra Isaac Amit, che si oppone al piano di revisione, sembra sempre più certa, rendendo più difficile l'accentramento del potere per Netanyahu.

In questa corsa per proteggere i propri interessi, Netanyahu sembra aver dimenticato che spingere per una riforma giudiziaria rischia di alienare ulteriormente il popolo israeliano. Per molti, questa questione è vista come una distrazione da priorità più urgenti, come il rilascio degli ostaggi che si ritiene siano ancora trattenuti a Gaza.

Anche se Netanyahu ha espresso fiducia che gli ostaggi verranno rilasciati con il sostegno degli Stati Uniti, non ha ancora fatto alcuna dichiarazione riguardo circa tre dozzine di prigionieri temuti morti. Le proteste popolari continuano da mesi e mostrano che l'opposizione non svanirà in silenzio.

Difficoltà nella coalizione

Le pressioni per limitare i poteri della magistratura potrebbero approfondire le divisioni all'interno della fragile coalizione di Netanyahu. Lo scorso anno, le massicce proteste antigovernative hanno messo il governo di estrema destra di fronte a un gran numero di manifestanti, alimentando le accuse di uso eccessivo della forza e intensificando ulteriormente le tensioni.

Netanyahu è sotto pressione da parte del procuratore generale israeliano affinché rimuova il Ministro della Sicurezza Nazionale, l'ultranazionalista Itamar Ben-Gvir, per presunto abuso di potere. Di conseguenza, un nuovo tentativo di riforma giudiziaria potrebbe rafforzare il caso per la sua destituzione, minacciando il sostegno critico di Ben-Gvir, essenziale per mantenere una maggioranza convincente.

Un altro ostacolo significativo per Netanyahu è rappresentato dai suoi alleati ultraortodossi nella coalizione. Il premier faticherà a portare avanti qualsiasi riforma giudiziaria senza soddisfare la loro richiesta principale: l'esenzione dal servizio militare per gli ebrei ultraortodossi. Finora, Netanyahu ha trovato difficoltà nel convincere i suoi alleati che i loro interessi siano adeguatamente tutelati.

Se insisterà sulle riforme, rischierà uno scontro con la Corte Suprema israeliana, che potrebbe annullare l'esenzione dal servizio militare per gli ultraortodossi. D'altro canto, se ignorerà questa richiesta, il suo piano di riforma giudiziaria potrebbe essere compromesso.

Con la pazienza del governo agli sgoccioli, non ci sono opzioni facili. Alcuni leader ultraortodossi hanno già iniziato a interpretare l'inazione del governo come una dichiarazione di "guerra" contro la loro comunità.

Persino l'ex rabbino capo Yitzhak Yosef ha esortato gli israeliani disoccupati a rifiutarsi di prestare servizio militare, segnalando una crescente resistenza al governo. Se Netanyahu decidesse di portare avanti le riforme giudiziarie, queste potrebbero essere viste dagli estremisti di destra come una manovra dilatoria. L’aumento delle tensioni ha il potenziale di indebolire, se non addirittura far crollare, la sua fragile coalizione.

Rischi economici

Nel bel mezzo di questa crisi politica, è importante sottolineare che le ambizioni di Netanyahu sulla magistratura potrebbero avere conseguenze destabilizzanti per l’economia israeliana.

La riforma proposta rischia di aumentare i costi di indebitamento, danneggiare il settore tecnologico israeliano e indebolire il valore dello shekel. La ripresa delle proteste antigovernative potrebbe minare la fiducia degli investitori stranieri, con un impatto negativo sui costi del debito.

La storia è un'importante guida: le proteste dello scorso anno hanno portato l’economia sull’orlo della paralisi, causando miliardi di dollari di perdite. Nel 2025, i rischi saranno ancora maggiori.

Il governo di Netanyahu sta già incontrando difficoltà nel promuovere riforme economiche orientate alla crescita, in un periodo in cui circa 60.000 aziende israeliane rischiano la chiusura.

https://trt-global.com/world/article/770f10a8b028