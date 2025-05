L’amministrazione Trump ha aggiunto oltre 6.000 immigrati definendoli con l’aggettivo ‘deceduti’ a un database di destinatari della Sicurezza Sociale, interrompendo di fatto i benefici e la possibilità di lavorare, secondo quanto riportato dai media statunitensi.

“L’aggiunta degli immigrati al cosiddetto “death file” è mirata a fare pressione sugli immigrati senza documenti affinché lascino il Paese” ha dichiarato giovedì il Washington Post, citando un funzionario della Casa Bianca.

Questa politica si allinea con altre misure anti-immigrazione di alto profilo adottate dalla Casa Bianca di Donald Trump dall’inizio del suo secondo mandato, tra cui l’invio di oltre 200 presunti membri di gang in una prigione notoriamente dura in El Salvador.

I numeri di previdenza sociale (SSN) sono un identificativo chiave per le persone negli Stati Uniti, utilizzati per segnalare i guadagni, stabilire l’idoneità ai benefici sociali e per altri scopi.

Centinaia di migliaia di persone che si trovano illegalmente nel Paese possiedono comunque un numero di previdenza sociale statunitense. Molti di loro sono arrivati durante l’amministrazione Biden, che ha permesso a determinate persone di entrare temporaneamente come strategia per ridurre i passaggi illegali al confine.

Strumentalizzare il sistema

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato al Washington Post che una volta che le persone vengono elencate come decedute nel sistema della Sicurezza Sociale, saranno escluse da molti datori di lavoro, proprietari di case e banche, oltre che da agenzie federali, ponendo essenzialmente fine alla loro possibilità di guadagnarsi da vivere nel Paese.

I media hanno riportato che l’iniziativa di utilizzare il “death file” è stata guidata da membri dello staff del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE) di Elon Musk.

Citando documenti dell’amministrazione, il New York Times ha riferito che il gruppo iniziale di 6.300 persone era composto da criminali condannati e sospetti terroristi.

Tuttavia, entrambi i giornali hanno riportato che la misura potrebbe presto essere applicata a molti altri migranti senza documenti.

Strumentalizzare il sistema della Sicurezza Sociale contro i migranti senza documenti segue i passi intrapresi per condividere le informazioni fiscali dei contribuenti dall’Internal Revenue Service (IRS) con le autorità per l’immigrazione, come annunciato martedì.

Milioni di migranti senza documenti hanno a lungo pagato le tasse come modo per rafforzare sia i loro casi di immigrazione sia la salute finanziaria di enormi programmi federali statunitensi come la Sicurezza Sociale.