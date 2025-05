L’ultima tappa di TEKNOFEST, l’evento di punta della Türkiye nei settori della tecnologia, dell’aviazione e dello spazio, si sta svolgendo nella Repubblica Turca di Cipro del Nord (RTCN) e sta accogliendo migliaia di persone a Lefkosa. Il primo giorno dell’evento, che durerà quattro giorni, ha visto la partecipazione di circa 62.000 visitatori.

Il festival, iniziato giovedì, si tiene presso l’Aeroporto di Ercan nella capitale Nicosia, sotto l’alto patrocinio della Presidenza della RTCN.

L’evento offre un ricco programma con competizioni, esibizioni aeree, mostre e laboratori. Venerdì si sono svolte importanti dimostrazioni aeree, oltre a una mostra dedicata alla tecnologia 5G.

Durante un test condotto dall’operatore telefonico turco Turkcell, un veicolo marittimo autonomo di nuova generazione è stato controllato a distanza tramite connessione 5G. Questo test ha rappresentato la prima sperimentazione di Turkcell con un veicolo marittimo senza equipaggio basata sulla rete 5G.

Tecnologia e spirito insieme

Dopo il successo del test, il direttore generale di Turkcell, Ali Taha Koç, ha dichiarato che l’azienda continua a essere un pioniere nelle tecnologie di connessione innovative.

TEKNOFEST, organizzato dalla Fondazione T3 (Team della Tecnologia Turca) e dal Ministero turco dell’Industria e della Tecnologia, si svolge ogni anno dal 2018 con il sostegno di decine di enti pubblici, partner del settore privato e università.

L’Agenzia Anadolu continua a operare come partner ufficiale per la comunicazione globale del festival. L’evento si tiene negli anni pari in diverse città della Türkiye, mentre negli anni dispari viene ospitato a Istanbul; la RTCN è diventata, nel 2022, la seconda destinazione internazionale del TEKNOFEST dopo l’Azerbaigian.

Nel 2024, TEKNOFEST è stato organizzato nella città di Adana, nel sud della Türkiye, e ha accolto circa 1,1 milioni di visitatori.