La polizia nello stato settentrionale del Punjab, in India, ha arrestato centinaia di agricoltori e utilizzato bulldozer per smantellare i loro accampamenti temporanei in una zona di confine, dove avevano protestato per oltre un anno chiedendo prezzi migliori per i raccolti.

Gli agricoltori si erano accampati al confine con lo stato adiacente di Haryana dallo scorso febbraio, quando le forze di sicurezza avevano bloccato la loro marcia verso la capitale, Nuova Delhi, per chiedere garanzie legali di un maggiore sostegno statale per i raccolti.

"Non abbiamo avuto bisogno di usare la forza perché non c'è stata resistenza," ha dichiarato Nanak Singh, un alto ufficiale di polizia, all'agenzia di stampa ANI riguardo all'azione di sgombero avvenuta mercoledì sera.

"Gli agricoltori hanno collaborato bene e sono saliti sugli autobus di loro iniziativa. Gli agricoltori erano stati avvisati in anticipo,” ha aggiunto.

Le immagini televisive hanno mostrato la polizia utilizzare bulldozer per demolire tende e palchi, mentre scortava gli agricoltori, che portavano con sé effetti personali, verso i veicoli.

Secondo i media, tra i centinaia di arrestati c'erano i leader degli agricoltori Sarwan Singh Pandher e Jagjit Singh Dallewal, quest'ultimo trasportato via in ambulanza poiché era in sciopero della fame a tempo indeterminato da mesi.

"Da un lato il governo sta negoziando con le organizzazioni degli agricoltori e dall'altro li sta arrestando," ha dichiarato Rakesh Tikait, portavoce del gruppo Bhartiya Kisan Union,

X.

‘Gli arresti interrompono il dialogo’

Il partito Aam Aadmi (AAP), al governo in Punjab e che ha autorizzato lo sgombero, ha dichiarato di sostenere le richieste degli agricoltori, ma ha chiesto loro di rivolgersi al governo federale per risolvere le loro problematiche.

"Lavoriamo insieme per salvaguardare gli interessi del Punjab," ha detto Tarunpreet Singh Sond, vicepresidente del partito nello stato, aggiungendo che il blocco delle strade principali aveva danneggiato l'economia del Punjab. "Chiudere le autostrade non è la soluzione."

Il governo del primo ministro Narendra Modi è stato costretto a ritirare alcune leggi agricole nel 2021 dopo una protesta durata un anno, durante la quale gli agricoltori si erano accampati fuori Delhi per mesi.

Funzionari del governo federale hanno incontrato i leader degli agricoltori mercoledì, ha dichiarato Fatehjung Singh Bajwa, vicepresidente del partito Bharatiya Janata (BJP) di Modi in Punjab.

"È chiaro che questo arresto è un tentativo deliberato di interrompere il dialogo in corso tra gli agricoltori e la leadership del BJP," ha aggiunto in un post su X.