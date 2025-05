La Russia e l'India hanno dato inizio lunedì alla seconda fase di un'esercitazione navale congiunta, secondo quanto riferito dalle autorità.



La 14ª edizione dell'esercitazione navale bilaterale indo-russa, INDRA, si svolge in due fasi: la fase in porto, che si è tenuta dal 28 al 30 marzo, e la fase in mare, iniziata lunedì e che proseguirà fino al 2 aprile nella Baia del Bengala.



L'esercitazione rappresenta il rapporto strategico di lungo termine tra le due marine, secondo il Ministero della Difesa indiano, la prima di queste avvenuta nel 2003.



Il porto di Chennai, nel sud dell'India, ha ospitato una cerimonia inaugurale per l'esercitazione congiunta, come riportato lunedì dal Consolato Generale della Russia a Chennai su X.



L'evento si è svolto a bordo del cacciatorpediniere Rana della Marina indiana.



Il Ministero della Difesa indiano ha dichiarato che la fase in mare includerà esercitazioni navali avanzate, come manovre tattiche, esercitazioni con armi reali, operazioni anti-aeree e rifornimenti in navigazione.



“Queste esercitazioni e interazioni mirano a migliorare la cooperazione marittima, rafforzare i ponti di amicizia, scambiare le migliori pratiche operative e consolidare i legami diplomatici tra le due nazioni,” ha aggiunto.



Il Presidente russo Vladimir Putin è atteso in visita in India quest'anno.