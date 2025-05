Israele non ha escluso un attacco contro le strutture nucleari iraniane nei prossimi mesi, nonostante il presidente Donald Trump abbia comunicato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che, per ora, gli Stati Uniti non sono disposti a sostenere una tale mossa, secondo un funzionario israeliano e altre due persone a conoscenza della questione.

I funzionari israeliani hanno promesso di impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare, e Netanyahu ha insistito sul fatto che qualsiasi negoziato con l'Iran debba portare allo smantellamento completo del suo programma nucleare.

I negoziatori statunitensi e iraniani si preparano per un secondo round di colloqui preliminari sul nucleare a Roma sabato.

Negli ultimi mesi, Israele ha proposto all'amministrazione Trump una serie di opzioni per attaccare le strutture iraniane, incluse alcune con tempistiche previste per la tarda primavera e l'estate, secondo le fonti. I piani includono una combinazione di attacchi aerei e operazioni di commando che variano in gravità e potrebbero ritardare la capacità di Teheran di armare il suo programma nucleare di mesi o di un anno o più, hanno aggiunto le fonti.

Il New York Times ha riportato mercoledì che Trump ha detto a Netanyahu, durante un incontro alla Casa Bianca all'inizio del mese, che Washington voleva dare priorità ai colloqui diplomatici con Teheran e che non era disposto a sostenere un attacco alle strutture nucleari del paese nel breve termine.

Tuttavia, i funzionari israeliani ora credono che il loro esercito potrebbe invece lanciare un attacco limitato contro l'Iran che richiederebbe meno supporto statunitense. Un attacco del genere sarebbe significativamente più piccolo rispetto a quelli inizialmente proposti da Israele.

Non è chiaro se o quando Israele procederà con un tale attacco, soprattutto considerando l'avvio dei colloqui su un accordo nucleare. Una mossa del genere potrebbe probabilmente alienare Trump e rischiare un più ampio supporto statunitense per Israele.

Una risposta dura e decisa

Due ex alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno detto a Reuters che parti dei piani erano state precedentemente presentate lo scorso anno all'amministrazione Biden. Quasi tutti richiedevano un significativo supporto statunitense tramite intervento militare diretto o condivisione di intelligence. Israele ha anche richiesto che Washington lo aiuti a difendersi nel caso in cui l'Iran reagisca.

In risposta a una richiesta di commento, il Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha indirizzato Reuters alle dichiarazioni di Trump di giovedì, quando ha detto ai giornalisti di non aver dissuaso Israele da un attacco, ma di non essere "di fretta" nel sostenere un'azione militare contro Teheran.

“Penso che l'Iran abbia la possibilità di essere un grande paese e di vivere felicemente senza morte,” ha detto Trump. “Questa è la mia prima opzione. Se c'è una seconda opzione, penso che sarebbe molto negativa per l'Iran, e l'Iran vuole parlare.”

L'ufficio del primo ministro israeliano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Un alto funzionario israeliano ha detto a Reuters che non è stata ancora presa alcuna decisione su un attacco contro l'Iran. Un alto funzionario della sicurezza iraniana ha dichiarato che Teheran è consapevole della pianificazione israeliana e che un attacco provocherebbe "una risposta dura e inflessibile da parte dell'Iran".

“Abbiamo informazioni da fonti affidabili che Israele sta pianificando un grande attacco ai siti nucleari iraniani. Questo deriva dall'insoddisfazione per gli sforzi diplomatici in corso riguardo al programma nucleare iraniano e anche dal bisogno di Netanyahu di un conflitto come mezzo di sopravvivenza politica,” ha detto il funzionario a Reuters.

Sostegno militare degli USA

Netanyahu ha ricevuto resistenze dall'amministrazione Biden quando ha presentato una versione precedente del piano. Gli ex funzionari dell'amministrazione Biden hanno detto che Netanyahu voleva che gli Stati Uniti guidassero gli attacchi aerei, ma la Casa Bianca di Biden ha detto a Israele che non riteneva prudente un attacco a meno che Teheran non accelerasse l'arricchimento di materiale nucleare o espellesse gli ispettori dal Paese.

Gli ex funzionari e gli esperti hanno a lungo affermato che Israele avrebbe bisogno di un significativo supporto militare statunitense – e di armi – per distruggere le strutture e le scorte nucleari iraniane, alcune delle quali si trovano in strutture sotterranee.

Mentre l'attacco militare più limitato che Israele sta considerando richiederebbe meno assistenza diretta, in particolare sotto forma di bombardieri statunitensi che sganciano munizioni capaci di penetrare strutture profondamente sotterranee, Israele avrebbe comunque bisogno di una promessa da Washington che lo aiuterebbe a difendersi se attaccato da Teheran in seguito, hanno detto le fonti.

Qualsiasi attacco comporterebbe rischi. Esperti militari e nucleari affermano che, anche con un massiccio potere di fuoco, un attacco probabilmente ritarderebbe solo temporaneamente un programma che l'Occidente sostiene miri a produrre una bomba nucleare, sebbene l'Iran lo neghi.

I funzionari israeliani hanno detto a Washington nelle ultime settimane che non credono che i colloqui statunitensi con l'Iran debbano avanzare alla fase di accordo senza una garanzia che Teheran non avrà la capacità di creare un'arma nucleare.

“Questo può essere fatto tramite un accordo, ma solo se questo accordo è in stile libico: entrano, fanno saltare le installazioni e smantellano tutte le attrezzature sotto supervisione americana,” ha detto Netanyahu dopo i suoi colloqui con Trump.

“La seconda possibilità è che loro (l'Iran) prolunghino i colloqui, e allora c'è l'opzione militare.”

Dal punto di vista di Israele, questo potrebbe essere un buon momento per un attacco contro le strutture nucleari iraniane.

Un alto funzionario israeliano, parlando con i giornalisti all'inizio del mese, ha riconosciuto che c'è una certa urgenza se l'obiettivo è lanciare un attacco prima che l'Iran ricostruisca le sue difese aeree. Tuttavia, il funzionario ha rifiutato di indicare una tempistica per una possibile azione israeliana, affermando che discuterne sarebbe "inutile".