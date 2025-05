Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha smentito le notizie secondo cui la sua amministrazione avrebbe concesso un'esenzione tariffaria per prodotti elettronici come smartphone e chip, contrariamente a quanto suggerito alla fine della scorsa settimana, quando si ipotizzava che i prodotti tecnologici di consumo sarebbero stati risparmiati dai dazi reciproci.

"NESSUNO sarà esentato dagli squilibri commerciali ingiusti e dalle barriere tariffarie non monetarie che altri Paesi hanno usato contro di noi, soprattutto la Cina, che, di gran lunga, ci tratta peggio di tutti!" ha dichiarato Trump domenica sul suo account Truth Social.

"Non è stata annunciata alcuna esenzione tariffaria venerdì. Questi prodotti sono soggetti ai dazi esistenti del 20% sul fentanyl — stanno solo passando a una diversa categoria tariffaria," ha aggiunto.

"I media falsi lo sanno, ma si rifiutano di riportarlo. Stiamo esaminando i semiconduttori e l'INTERA CATENA DI FORNITURA ELETTRONICA nelle prossime indagini tariffarie sulla sicurezza nazionale. Ciò che è emerso è che dobbiamo produrre prodotti negli Stati Uniti e che non saremo ostaggi di altri Paesi, in particolare di nazioni commerciali ostili come la Cina, che farà tutto il possibile per mancare di rispetto al popolo americano."

"L'Età dell'Oro dell'America, che include i prossimi tagli fiscali e regolamentari, una parte sostanziale dei quali è stata appena approvata dalla Camera e dal Senato, significherà più posti di lavoro meglio retribuiti, la produzione di prodotti nella nostra nazione e il trattamento degli altri Paesi, in particolare della Cina, nello stesso modo in cui loro hanno trattato noi," ha aggiunto.

Venerdì, l'Ufficio Doganale e di Protezione delle Frontiere degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso che sembrava esentare i prodotti elettronici dai dazi del 145% sui beni cinesi, alimentando le speranze che tali articoli fossero stati risparmiati.

Tuttavia, il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha cercato di chiarire la situazione domenica, affermando che i prodotti elettronici non sono esentati in modo permanente, ma saranno invece soggetti a nuovi dazi specifici per i semiconduttori previsti nei prossimi uno o due mesi come parte di una strategia più ampia.

La Cina si punta altre direzioni

La Cina ha cercato di presentarsi come un'alternativa stabile a un Washington imprevedibile, corteggiando i Paesi spaventati dalla tempesta economica globale.

Lunedì, Xi Jinping dà il via a un tour di cinque giorni nel Sud-Est asiatico per colloqui con i leader di Vietnam, una potenza manifatturiera, così come di Malesia e Cambogia.

Le conseguenze dei dazi di Trump — e le successive inversioni di politica — hanno provocato scosse particolari nell'economia statunitense, con investitori che vendono obbligazioni governative, il dollaro in calo e la fiducia dei consumatori in caduta libera.

Aggiungendo pressione su Trump, miliardari di Wall Street — inclusi alcuni suoi sostenitori — hanno apertamente criticato la strategia tariffaria come dannosa e controproducente.

La Casa Bianca insiste che la politica aggressiva stia dando i suoi frutti, affermando che dozzine di Paesi hanno già avviato negoziati commerciali per assicurarsi un accordo prima che termini la pausa di 90 giorni.

"Stiamo lavorando senza sosta, giorno e notte, condividendo documenti, ricevendo offerte e fornendo feedback a questi Paesi," ha dichiarato Greer a CBS.